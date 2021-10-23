UEFA ile CONMEBOL arasındaki yakın ilişki, ortaya yeni bir fikri çıkardı.

Futbolun, endüstriyelleşmeyi farklı bir seviyeye çıkarması izleyicilerin hoşuna gitmiyor fakat oyunun artık tamamen ticari olarak görüldüğü de bir gerçek.

Daha çok maç, daha çok sponsorluk, daha çok bahis ve daha çok kazanç. Evet, tüm mesele bu ve yaz aylarında Euro 2020'de belki de yüksek tempoyu kaldıramayıp ölümden dönen Christian Eriksen açıkçası kimsenin umrunda bile değil.

Üstüne üstlük bu yoğunluğu arttırma çabası da devam ediyor. Bilindiği gibi FIFA, Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme planını açıkça bildirdi ve oldukça tepki çekti.

Fikrin karşısında olan UEFA ise bu durumu engellemek için düğmeye bastı.

UEFA'nın planı ne?

La Gazetta dello Sport'un haberine göre UEFA, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini engellemek için Brezilya ve Arjantin'i UEFA Uluslar Ligi'ne dahil etmek istiyor.

Bu doğrultuda UEFA ile CONMEBOL arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti.

UEFA ve CONMEBOL, geçtiğimiz günlerde ticari ve turnuva projeleri üzerinde çalışmak üzere Londra'da ortak bir ofis açtı.

İlk çıkan karar ise, Euro 2020 ve Copa America şampiyonları İtalya ve Arjantin'in, 2022 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'ndaki Süper Kupa niteliğinde bir karşılaşmada kozlarını paylaşması oldu.

Arjantin ve Brezilya'nın UEFA Uluslar Ligi'ne davet edilmesi, bu birlikteliğin ikinci adımı olarak görülüyor. Böylece aynı zamanda FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme kararı engellenmeye çalışılıyor.

İki yılda bir Dünya Kupası fikri ne zaman çıktı?

FIFA, mayıs ayında hem erkekler hem de kadınlar için Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenme olasılığını araştıracağını kabul etti.

Proje Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) Başkanı Yasser Al-Misehal tarafından, düzenlenen yıllık kongrede bir öneri olarak sunuldu. FIFA, böyle bir kararın sonuçları hakkında bir fizibilite çalışması başlattı.

Konuyla ilgili mayıs ayında bir açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, şunları söylemişti:

"Bu çalışmalara açık fikirlilikle girmeliyiz. Zaten yaptığımız şeyi tehlikeye atacak kararlar almayacağız. Dünya Kupası'nın değerini biliyoruz.

"Bu tartışmayı çok daha geniş bir bağlamda, uluslararası maç takvimi bağlamında ifade etmek istiyorum. Taraftarlar daha anlamlı maçlar istiyor.

"Tüm bu noktaların dikkate alınması gerekiyor. Ancak, ticari unsuru değil, spor unsurunu en yüksek önceliğe koyacağız."

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