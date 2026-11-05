Como kaptanı Lucas Da Cunha, RC Lens karşısında deplasmanda aldıkları 9-1'lik galibiyeti “çılgınca bir sonuç” olarak nitelendirirken takım arkadaşlarının ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladı. Orta saha oyuncusu, tarihi bir Avrupa gecesinde takımının dördüncü golünü atarak sahada örnek oldu.

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Kaptan, Como'yu inanılmaz bir deplasman zaferine taşıdı

Como 1907 kaptanı Lucas Da Cunha, Cesc Fabregas'ın takımını RC Lens karşısında 9-1'lik tarihi galibiyete taşıyarak unutulmaz bir gece yaşadı. İtalyan ekibi, etkileyici hücum performansıyla Avrupa serüvenindeki ilk deplasman galibiyetini farklı bir skorla elde etti.

Da Cunha, ikinci yarının başlarında Como'nun dördüncü golünü atarak başarılı bireysel performansını taçlandırdı.

Kaptan, takımının maç boyunca sürdürdüğü etkili oyunun şekillenmesine yardımcı oldu. Anastasios Douvikas hat-trick yaparken Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve ilk maçına çıkan Matteo Papaccioli de gol attı.

Da Cunha, takımın isteğinden ve bunu sahaya yansıtmasından memnun

Takımını rekor kıran galibiyete taşıdıktan sonra konuşan Da Cunha, oyuncuların ilk düdükten itibaren gösterdiği istek ve odaklanmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaptan, “İnanılmaz bir gece. Maça büyük bir istekle başladık. Her zaman olduğu gibi üç puanı almak istiyorduk ve bu akşam bunu başardık,” dedi.

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25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Como'nun orta sahadaki üstün performansına öncülük ederek konuk ekibin 90 dakika boyunca temposunu korumasını sağladı.

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47. dakikada attığı gol, Lens'in geri dönüş umutlarını fiilen sona erdirdi.

Kaptandan rehavete karşı sert uyarı

Skor Avrupa'da büyük yankı uyandırsa da Da Cunha, takım arkadaşlarını aşırı heyecana kapılmamaları konusunda uyararak liderliğini gösterdi. Kaptan, “Çılgın bir gece ve çılgın bir sonuç, ama kendimizi kaptırmamalıyız,” dedi.

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Kaptan, gol farkı ne kadar büyük olursa olsun asıl hedefin üç puanı almak olduğunu vurguladı.

Da Cunha, “Üç puan için geldik ve bunu başardık,” diye ekledi.

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Liderler, Fabregas'ın projesinde çıtayı belirliyor

Da Cunha'nın maç sonrasındaki ölçülü tepkisi, teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde oluşturulan olgun ortamı yansıtıyor.

Kaptan, takımın ülke içindeki ve Avrupa'daki müsabakalara döndüğünde odağını hızla yeniden toplamasını sağlayacak.

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Como, kaptanının liderliğinden ve kulüp tarihinde uzun süre hatırlanacak bu gecede sergilediği etkili bitiricilikten büyük özgüven kazanacak.