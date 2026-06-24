Çılgın bir senaryo… İspanya, Arjantin’den uzak durmak için nadir bir kuralı mı uygulayacak?

İspanya ve Yeşil Burun takımları, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunun sona ermesiyle ortaya çıkabilecek olağanüstü bir senaryoda, 8. grubun liderini belirlemek için fair play kriterlerine başvurmak zorunda kalabilir.

İspanya Milli Takımı, Cumartesi sabahı Uruguay ile son maçına çıkarken, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı da aynı saatte Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Gruptaki nihai sonuçların ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

İspanya Milli Takımı, ikinci turun ardından 4 puanla grubun lideri konumunda yer alırken, Uruguay Milli Takımı 2 puanla ikinci, Yeşil Burun Adaları da aynı puanla üçüncü sırada bulunuyor. Arap temsilcisi Suudi Arabistan ise tek puanla grubun son sırasında yer alıyor.

İspanya'nın galibiyet alması, grubu lider olarak 32'li turlara yükselmesini garantileyecek; Uruguay ile berabere kalması ise "La Roja"nın ilk turu birinci sırada tamamlama şansını yüksek tutacak. Ancak, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)'nın grup liderini belirlemek için "fair play" kriterine başvurmasına yol açabilecek bir olasılık da mevcut.

"Marca" gazetesine göre, bu senaryo İspanya'nın Uruguay ile 2-2 berabere kalması ve Yeşil Burun Adaları'nın Suudi Arabistan'ı 4-0 yenmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Bu durumda, iki takım (İspanya ve Yeşil Burun Adaları) tüm temel kriterlerde eşitlenecek; zira aralarındaki doğrudan karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmış olacak ve grup aşamasında attıkları ve yedikleri gol sayıları da 6'şar gol ve 2'şer gol ile aynı olacak.

FIFA kurallarına göre puan eşitliğini bozacak 8 kriteri inceleyin

Bu tam eşitlik durumunda, turnuva boyunca her takımın aldığı sarı ve kırmızı kart sayısına dayanan “fair play” kriterine başvurulacak.

Bu açıdan şu anki avantaj İspanya milli takımında görünüyor; İspanya, ilk iki turda Pedri'nin aldığı tek bir sarı kartla yetinirken, Yeşil Burun Adaları milli takımı ise iki farklı maçta Lopes Cabral'ın aldığı iki sarı kart ve Deni Borges'in aldığı bir sarı kart olmak üzere toplam 3 sarı kart gördü.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kurallarına göre, temiz oyun puanlamasında her sarı kart için 1 puan, iki uyarı sonucu verilen kırmızı kart için 3 puan, doğrudan kırmızı kart için 4 puan ve bir oyuncunun önce sarı kart, ardından doğrudan kırmızı kart alması durumunda 5 puan düşülür.

Böylece, Dünya Kupası tarihinin en nadir görülen senaryolarından biri olan İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında son turda tam bir eşitlik yaşanması durumunda, disiplin puanı grubun liderini belirlemede belirleyici bir faktör haline gelebilir.

Hatırlanacağı üzere, 8. grubun lideri, 32'li turda 10. grubun ikincisiyle (Cezayir veya Avusturya) karşılaşacak; ikinci sıradaki takım ise 10. grubun liderliğini garantileyen Arjantin ile oynayacak.