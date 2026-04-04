Çılgın bir senaryo, Al-Nassr'a Al-Hilal karşısında Suudi Ligi şampiyonluğunu kazandırdı

Al-Nassr kulübü, bu sezon (2025-2026) komşusu ve ezeli rakibi Al-Hilal karşısında Suudi Roshen Ligi şampiyonluğunu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı.

Al-Hilal, Cumartesi günü Kingdom Arena'da Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalmasının ardından, Suudi Ligi'nin lideri Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Böylece Al-Nassr, 7 Mayıs'ta Al-Hilal ile Al-Awal Park Stadyumu'nda oynanacak Roshen Ligi'nin 32. haftasındaki maçta Suudi Ligi şampiyonluğunu garantileyebilir.

Bu maçtan önce Al-Nassr, Roshen Ligi'nin 28. ila 31. haftalarında Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli ve Al-Qadsia ile 4 maç oynayacak.

Al-Nassr bu maçları kazanırsa, ikinci sıradaki Al-Hilal ile arasındaki fark, Riyad derbisinden önce 5 puan olarak kalacak; tabii ki "Lider" de tüm maçlarını kazanırsa.

Al-Nassr, derbide Al-Hilal'ı yenmeyi başarırsa, sezonun bitmesine sadece iki hafta kala fark 8 puana çıkacak ve bu da "Al-Alamy"nin Roshen Ligi şampiyonluğunu garantilemesi anlamına gelecek.

Bu şampiyonluk, 2019'da son kez kazandığından bu yana tam 7 yıl süren bir aradan sonra, Al-Nassr için Roshen Ligi'ndeki ilk şampiyonluk olacak.