Barcelona, İspanya La Liga müsabakalarının yeniden başlamasından önce yeni bir darbe aldı. Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, ülkesinin milli takımının Almanya karşısında oynayacağı bir sonraki maçta forma giymesine engel olacak bir sakatlık yaşadı. Sakatlığın ciddiyeti ve muhtemel yokluk süresi konusunda ise endişeler hâkim.

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İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Hollanda Futbol Federasyonu'nun yayımladığı sağlık raporuna göre de Jong, Yunanistan karşılaşmasını "bazı hafif fiziksel rahatsızlıklar" çekerek tamamladı ve bu durum onu Almanya ile oynanacak bir sonraki maçta oynamaktan mahrum bırakacak.

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Yunanistan Milli Takımı karşısında alınan (7-0)'lık ezici galibiyetin ardından sakatlığın boyutunu küçümsemeye özen göstermiş; oyuncunun değiştirilmesinin "daha çok tedbir amaçlı" olduğunu ve durumun endişe verici olmadığını vurgulamıştı.

Ancak Hollanda Federasyonu'nun birkaç saat sonra, Pazartesi günü oynanması planlanan Almanya maçı hazırlıkları kapsamında Frenkie de Jong'u milli takım kadrosundan çıkardığını açıklaması, sakatlığın ilk anda göründüğünden daha ciddi olabileceği endişelerini doğurdu.

İlk başta oyuncunun olası sırt ağrıları çektiğine dair haberler dolaşsa da, "As"ın edindiği bilgiler sakatlığın bölgesinin kasık olduğuna işaret ediyor; zira oyuncu maç sırasında bu bölgede ağrı ve rahatsızlık hissetti.

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De Jong'un Pazartesi günü, sakatlığın niteliğini ve ciddiyetini belirlemek amacıyla Barcelona'nın sağlık ekibinin gözetiminde tetkiklerden geçmesi planlanıyor.

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Kasık bölgesi sakatlıkları, zaman zaman başa çıkılması güç olduğundan, özellikle can sıkıcı ve karmaşık sakatlıklardan sayılıyor; bu da oyuncunun dönüş tarihinin belirlenmesini, durumunun gelişimine ve tedaviye verdiği yanıta bağlı kılıyor.

Bu sakatlık, kadrosundaki önemli oyunculardan birini yeniden kazanmış olan Alman teknik direktör Hansi Flick için bir darbe niteliğinde; özellikle de de Jong'un sahada birden fazla mevkide görev yapabilme gibi ek bir avantaja sahip olması nedeniyle.

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Oyuncu, geçtiğimiz dönemde gerek Alaves karşısında stoper mevkisinde oynadığında, gerekse Atletico Madrid maçında sağ bek mevkisinde görev aldığında dikkat çekici performanslar sergiledi.

Milli araya girilen dönemin ardından oynanacak ilk maça gelince, Hansi Flick de Jong'a ilişkin tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor; ancak Villarreal maçı öncesinde iki önemli oyuncuyu, Dani Olmo ve Jules Koundé'yi, aynı anda yeniden kazanacak.

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Buna karşılık, sakatlar listesinde yer alan diğer oyuncular, yani Rodri, Xavi Espart ve Roni Bardají, sahalara dönmeden önce ek bir süre beklemek zorunda kalacak.