Çile sona erdi: De Jong, Dünya Kupası'nda sakat oynamasının sırrını açıkladı

Barcelona ve taraftarları sonunda derin bir nefes aldı. Bir yıldan fazla süren çile ve tekrarlayan sakatlıkların ardından Hollandalı yıldız Frenkie de Jong tam sağlık onayını alarak teknik direktör Hansi Flick için tamamen hazır hâle geldi ve yaklaşan Real Betis maçının kadrosuna dahil edildi.

De Jong'un dönüşü yalnızca bir oyuncunun dönüşü değil; bir yıldan fazla süre önce başlayan ve Dünya Kupası'ndaki aceleci bir karar nedeniyle trajik biçimde ağırlaşan uzun bir acı ve şanssızlık faslının da sonu.

Bitmeyen sakatlık serisinin zaman çizelgesi

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre geçen sezon, 4 ayrı sakatlık nedeniyle 9 maçta forma giyemeyen Hollandalı orta saha maestrosu için hiç kolay geçmedi; asıl ağır darbe ise bu sezon geldi.

1. Başlangıç - 5 Eylül: Hollanda Millî Takımı ile Litvanya karşısında forma giyerken sağ bacağındaki dış obturator kasında hafif bir kas sakatlığı yaşadı ve bu nedenle yalnızca Valencia maçını kaçırdı. Geçici bir sakatlık gibi görünüyordu, ama ilk kıvılcım buydu.

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2. İkinci darbe - 26 Şubat: Antrenmanlar sırasında sağ kolundaki kasın alt bölümünde yırtık meydana geldi. Bu sakatlık onu Villarreal, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Newcastle, Sevilla ve Rayo Vallecano gibi 6 kritik maçtan uzak tuttu.

3. Belirsizlik - 11 Mayıs: Kulüpten resmî bir açıklama gelmeyen esrarengiz bir üçüncü sakatlık yaşandı ve oyuncu bu nedenle Alaves ile Real Betis maçlarını kaçırdı. Bu suskunluk, oyuncunun artık tam anlamıyla iyileşemediğine dair ciddi bir göstergeydi.

4. Büyük felaket - Dünya Kupası (3-30 Haziran): İşte burada en belirleyici ve en tartışmalı aşama başlıyor. De Jong, rahatsızlık hissederek Hollanda ile Dünya Kupası'na katıldı ve fiziksel olarak hazır olmamasına rağmen 6 maçın tamamını oynadı.

Şok: Dünya Kupası'nı yırtık bağla oynadı!

23 Temmuz'da Barcelona, resmî bir açıklamayla büyük bir sürpriz yaparak de Jong'un çektiği ağrının aslında sağ dizindeki iç yan bağda meydana gelen bir yırtık olduğunu doğruladı. Yani Barcelona'nın yıldızı, Dünya Kupası'nı teşhis edilmemiş, en azından açıklanmamış yırtık bir bağla tamamladı.

Oyuncunun kendisi de sessizliğini bozarak kulüp medyasına verdiği duygusal röportajda yaşananları anlattı: "Çok üzgünüm, bu beni gerçekten rahatsız ediyor çünkü en sevdiğim şey futbol oynamak, özellikle de Barcelona ve millî takımla."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nda hafif bir sakatlık yaşadım ve insanlar ne olduğunu bilsin diye bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şanssız olduğumu düşündüğüm bir sakatlıktı çünkü bir kazaydı: biri üzerime düştü."

Pişman olduğu kararın detaylarını ise şöyle anlattı: "Bana testler yaptılar ve küçük bir şey olduğu ortaya çıktı. Oynamaya devam edebileceğimi, rahatsızlık ve ağrı duyacağımı ama devam edebileceğimi söylediler. Onlara sordum ve durumun daha kötüye gitmeyeceğini teyit ettiler."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Oynamayı sevdiğim için oynamaya devam ettim, Dünya Kupası ise bir hayal. Oynamak için her şeyi yaparım ve bunu Barcelona ile de birçok kez yaptım."

Ağır bilanço: 14 maç yokluk

Bu son sakatlığın etkileri en büyük olanıydı; yalnızca bu sezon 14 maçta forma giyemedi. Bunların 10'u Barcelona ile (Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante, Racing Santander, Sevilla, Getafe ve Galatasaray), 4'ü ise Hollanda Millî Takımı ile (Almanya, Sırbistan, Yunanistan ve yeniden Sırbistan) oynanan maçlardı.

Şimdi tamamen iyileşen de Jong, kendisini yeni bir meydan okuma ve tamamen farklı bir takım karşısında buluyor. Zira mevkisinde şu anda Rodri görev yapıyor ve Flick, uzun zamandır beklenen bu dönüşten yararlanabilmek için onu sol stoper olarak yeni bir pozisyonda denemeyi ciddi ciddi düşünüyor.