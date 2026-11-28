Barcelona'nın genç Mısırlı forveti Hamza Abdelkarim'in yakasını fiziksel rahatsızlıklar bırakmıyor. Oyuncunun sorunları, Katalan kulübünün ikinci takımıyla yaptığı antrenmanlarda yeniden baş gösterdi.

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Faslı gazeteci Achraf Ben Ayad'ın aktardığına göre Hamza, dün, cuma günü ikinci takımla yaptığı antrenman sırasında yeniden rahatsızlık yaşadı. Bu durum, gelecek vaat eden Mısırlı oyuncu için yeni bir aksilik anlamına geliyor.

Ben Ayad, sosyal medya platformu "X"teki hesabından şu paylaşımı yaptı: "Hamza, dün ikinci takımla antrenman yaparken yeniden rahatsızlık yaşadı."

Hamza, geçen hafta da benzer fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle forma giyememiş ve Barcelona Atlètic ile Espanyol B arasındaki Katalonya derbisinde yer alamamıştı.

Mısırlı forvet, A takımla birlikte olması planlanmasına rağmen Alman teknik direktör Hansi Flick'in La Liga'nın 13. haftasındaki Villarreal maçı kadrosunda da yer almamıştı.

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O hafta Hamza için yoğun bir program bekleniyordu. Barcelona'nın hem A takımını hem de ikinci takımını vuran eksik oyuncu dalgası nedeniyle Hamza'nın önce teknik direktör Juliano Belletti'nin kadrosuna katılarak ikinci takımın maçında forma giymesi, ardından da A takımla birlikte olması planlanıyordu.

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Katalan kulübü, bu fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle oyuncuyla ilgili risk almamayı tercih etti. Oysa Hamza, geçen cuma günü ikinci takımın maçlarına hazırlık kapsamında ve A takımdaki takım arkadaşlarıyla bazı antrenmanlara katılma ihtimaline karşı Belletti yönetiminde çalışmıştı.

Hamza bu sezon resmi maçlarda toplam 131 dakika süre aldı. Genç oyuncu A takımda 12, ikinci takımda 74 dakika sahada kaldı ve ikinci takımda forma giydiği tek maçta bir gol attı. Bunlara U19 takımında oynadığı 45 dakika da ekleniyor.

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1 Ocak 2008 doğumlu Hamza Abdelkarim, Al Ahly'nin altyapısında yetişti ve Katar'da düzenlenen 2025 Dünya Kupası'nda Mısır U17 Milli Takımı formasıyla attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti.

Mısırlı forvet, 2026'nın başında Al Ahly'den kiralık olarak Barcelona'ya katıldı. İspanyol kulübü haziranda satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirdi.

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Hamza'nın Flick yönetimindeki A takıma yükselmesi uzun sürmedi ve genç oyuncu böylece Barcelona forması giyen ilk Mısırlı futbolcu oldu.

Abdelkarim, Flick'in kadrosunda bulunmayan bir seçenek sunuyor: güçlü fiziğe sahip, sırtı kaleye dönük oynayabilen, hava toplarında başarılı ve atakları bitirme becerisine sahip bir santrfor.