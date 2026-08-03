Fas futbolunun tarih yazan isimlerinden biri, eski uluslararası hakem Jilali Gharib, hastalıkla verdiği mücadelenin ardından aramızdan ayrıldı; geride ulusal spor hafızasından asla silinmeyecek bir hakemlik mirası bıraktı.

Gharib yalnızca bir hakem değil, aynı zamanda ilk "engel yıkıcı"ydı. 1994 yazında, tüm dünyanın gözleri Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmişken, Fas'ın adı Dünya Kupası kayıtlarına farklı bir kapıdan yazılıyordu: düdüğün kayıtlarına.

Jilali Gharib, ayağı Dünya Kupası çimlerine yardımcı hakem olarak basan ilk Faslı oldu ve kendisinin ardından gezegenin en büyük futbol organizasyonuna katılan Faslı hakem nesillerine döşenmiş bir yol açtı.

Dünya Kupası kariyerindeki en öne çıkan tarihi an, 16 Temmuz 1994 günü yaşandı. İsveç ile Bulgaristan arasındaki üçüncülük maçında yan çizgide görev yaptı; İsveç'in 4-0'lık ezici galibiyetine tanıklık etti ve tarihin bir bölümünü yazmaya ortak oldu.

Ancak merhumun mirası Dünya Kupası'nın sınırlarını aştı. Fas düdüğünü başka kıtalara da taşıdı; Krallık'tan Asya Kupası finallerinde görev alan ilk hakem ve olimpiyat oyunlarında ulusal hakemliği temsil eden ilk isim oldu. Böylece Fas'ın adını, oyuncuları yeşil sahada parlamadan çok önce büyük organizasyonlarda var eden "düdüklü elçi" ekolünün temellerini attı.

Jilali Gharib'in vefatıyla Fas futbolu, öncü simgelerinden birini ve yalnızca maçları değil, tarihin kendisini yöneten; ülkesinin adını altın harflerle yazmak için ona yön veren bir hakemi kaybetti.