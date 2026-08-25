Mısır Güreş Federasyonu, 19 yaşındaki genç güreş milli takımı oyuncusu Ziyad Haccac'ın, Dünya Şampiyonası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından Slovakya'daki milli takım kafilesinin konaklama yerinden kaybolduğunu duyurdu; oyuncunun yerini tespit etmek ve olayın koşullarını aydınlatmak için resmi girişimler sürüyor.

"El Arabiya" kanalının aktardığına göre olay, milli takım üyelerinin antrenmana gitmeye hazırlandığı sırada başladı. Teknik ekip oyunculardan takıma antrenmanda eşlik etmelerini isterken, Haccac takım arkadaşlarına birkaç dakika içinde kendilerine yetişeceğini bildirdi.

Ancak oyuncu antrenmanda görünmedi ve ardından telefonu kapandı. Kafilenin konakladığı otelden pazar gününden itibaren ayrıldığı, milli takım yetkililerinin kendisiyle iletişim kuramadığı ya da nerede olduğunu öğrenemedikleri ortaya çıktı.

Kayboluşunun fark edilmesinin ardından federasyon veznedarı ve Slovakya'daki milli takım kafile başkanı Ahmed Raşid harekete geçerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, Mısır Büyükelçiliği'ni ve yetkili makamları olaydan haberdar etti ve oyuncuyu aramak için gerekli işlemleri başlattı.

Ortalıkta dolaşan bilgilere göre, Asyut ilinde ikamet eden oyuncunun babası, kafilenin yola çıkmasından önce oğlunu Maadi'deki Olimpiyat Merkezi'nde ziyaret etmiş ve tapu dairesinde onaylı resmi bir taahhütname imzalayarak oğlunun Mısır'a dönüşüne ilişkin yasal sorumluluğu üstlenmişti.

Yine aynı bilgilere göre, oyuncunun Schengen bölgesi ülkelerine giriş vizesi almasının kafile konaklama yerinden ayrılmasına olanak tanıdığı düşünülüyor; ancak kendisinin şu anki yeri hâlâ bilinmiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olayın ayrıntılarını doğrulamak ve oyuncunun yerini belirlemek için Mısır Güreş Federasyonu yetkilileri ve ilgili makamlarla iletişimini sürdürüyor; ayrıca kayboluşunun nedenlerini ortaya çıkarmak ve ihmali kanıtlanan her yetkiliyi hesaba çekmek amacıyla bir soruşturma başlatıldı.