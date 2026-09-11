Al Ahli Suudi'nin yeni orta saha oyuncusu Ukraynalı Artem Bondarenko, Roshn Ligi'ndeki Al Hazm maçı öncesinde takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'i taraftarlar önünde zor durumda bıraktı.

Al Ahli, bugün cuma günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Cidde'deki Al İnma Stadı'nda Al Hazm'ı konuk ediyor.

Suudi gazeteci Velid Said, kişisel "X" hesabından yaptığı paylaşımda, Pusic'in Bondarenko'yu Brezilyalı kanat oyuncusu Matheus Gonçalves'in yanı sıra maç kadrosundan çıkarmaya karar verdiğini belirtti.

Bu, Ukraynalı orta saha oyuncusunun geçen yaz transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten Al Ahli'ye gelişinden bu yana maç kadrosundan çıkarıldığı üçüncü sefer oldu.

O tarihten bu yana Bondarenko, Al Ahli formasıyla yalnızca Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında Al Khaleej'e 3-1 kaybedilen maçta ve beşinci haftada Al Riyadh'ı 5-0 yenilen karşılaşmada forma giydi.

Buna karşılık, 26 yaşındaki oyuncu üçüncü haftada Al Hilal'e 3-0 kaybedilen maçta ve altıncı haftada Al Qadsiah'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada Al Ahli kadrosundan çıkarılmış, ardından Al Hazm maçında da yokluğunu sürdürmüştü.

Bondarenko'nun yokluğu, özellikle onunla anlaşmayı isteyen tarafın kendisi olması nedeniyle Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in durumunu zorlaştırıyor; zira Pusic, 2023 ile 2025 yılları arasında Shakhtar kulübünde onu çalıştırmıştı.

Al Ahli taraftarları, transfer tamamlanmadan önce Bondarenko ile anlaşılmasına karşı çıktıklarını dile getirmiş, Al Riyadh maçı sırasında da kendisine yönelik ıslıklar çalmıştı; oyuncu o tarihten bu yana takımdan uzak kaldı.

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