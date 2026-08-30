Çıkmaz sokak: Harry Kane'in sözleşme yenilemesini engelleyen anlaşmazlık noktası

Bayern Münih, İngiliz yıldızı Harry Kane'in sözleşmesini önümüzdeki dönemde uzatmaya çalışıyor; ancak önünde duran bir engel var.

Önceki raporlar, Kane'in zaman zaman Almanya dışından teklifler aldığını, bunların bazılarının Suudi Arabistan'dan geldiğini doğrulamıştı. Ayrıca birden fazla kez Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilmişti; bu da Bayern'i sözleşmeyi uzatma girişiminde bulunmaya itti.

"AS" gazetesine göre Harry Kane ile Bayern Münih, 2027'de sona erecek olan İngiliz golcünün sözleşmesini uzatma müzakerelerinde çıkmaza girdi.

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Bayern Münih'in lig açılışında Stuttgart karşısında aldığı 5-1'lik ezici galibiyetin ardından Kane şunları söyledi: "İlk toplantı bu hafta oldu. Ancak bu tür konular bir ya da iki haftada sonuçlanmaz. Ayrıntılar hakkında daha birçok görüşme olacak."

Sözleşme maddeleri sorulduğunda İngiltere Milli Takımı kaptanı şunları ekledi: "Burada ayrıntılar hakkında konuşmayacağım."

Golcü oyuncu, genel olarak müzakerelerin gidişatından memnun olduğunu belirtti: "İşler yolunda gidiyor, dolayısıyla şu ana kadar her şey yolunda. Önümüzdeki haftalarda görüşmelere devam edeceğiz ve neler olacağını göreceğiz."

Kane sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir sözleşmeyi etkileyen birçok etken var: 33 yaşındayım, dolayısıyla bu son sözleşmem olmayabilir, ama benim için kesinlikle önemli bir sözleşme. Benim mutlu olmam gerekiyor, kulübün de mutlu olması gerekiyor. İyi olan şey, iki tarafın da endişeli olmaması. Şu anda bunlar sadece açık görüşmeler, tıpkı kariyerimdeki her sözleşmede olduğu gibi."

Gazete, temel anlaşmazlığın sözleşme süresi üzerinde olduğunu doğruladı. Münih'e katıldığından bu yana üç kez Almanya Ligi gol kralı olan Kane uzun vadeli bir sözleşme almaya çalışırken, Bayern iki sezonluk bir sözleşmeyi masaya koyuyor.

Kane şunları söyledi: "Sözleşmeyi uzun bir süre için yenilemek istiyorum. Ancak sonunda sürenin ne kadar olacağını göreceğiz. Eminim iki tarafı da memnun edecek bir anlaşmaya varacağız. Umarım öyle olur."

Bayern Münih Kulübü'nün İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen de iyimserliğini dile getirerek şunları söyledi: "Uyum kusursuz, dolayısıyla bu konuda tamamen içimiz rahat. Bir gün önce ya da bir gün sonra olması fark etmez."

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