“Çıkın artık!” Paul Scholes, Manchester United’ın hayal kırıklığı yaratan oyuncularını maç sonrası “utanç verici” alışkanlıkları nedeniyle yerden yere vurdu

Paul Scholes, sezona kötü başlayan Manchester United’ın zor günler geçiren oyuncularına maç sonlarında şeref turu atmayı bırakma çağrısında bulundu. Kulüp efsanesi, Michael Carrick’in takımı Premier League’de düşme hattında kalmayı sürdürürken bu uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendirdi.

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United için tarihî derecede kötü bir başlangıç

United, Premier League sezonuna kâbus gibi bir başlangıç yaptı. On maçta yalnızca bir galibiyet alabilen takım, kasım ayındaki millî maç arasına 18. sırada giriyor. Carrick'in ekibi ligde son sekiz maçını kazanamadı. Kulüp tarihinde yalnızca ikinci kez bu kadar uzun bir galibiyet hasreti yaşarken, 1986'dan bu yana sezonun bu aşamasındaki en düşük sırasına geriledi.

Kötü formuna rağmen takım, son maçların ardından taraftarları selamlamak için saha turu atmayı sürdürdü. Bu maç sonu uygulaması, kulüp efsanesi Scholes'un sert eleştirilerine yol açtı.

Scholes maç sonu uygulamasına tepki gösterdi

Manchester United oyuncuları, Old Trafford'da Bournemouth'a alınan ağır 3-0'lık yenilginin ardından taraftarları alkışlamak için saha çevresinde yürüdü. Taraftarlar Carrick lehine tezahürat yapsa da teknik direktör tünele yönelince oyuncuları yuhalamaya başladı.

Oyuncular, pazar günü heyecan dolu geçen 4-4'lük Aston Villa beraberliğinin ardından da aynı hareketi tekrarladı. Takımın bu davranışını değerlendirirken sözünü sakınmayan Scholes, uygulamanın derhâl sona ermesini istedi.

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Scholes, Midnite'ın sponsor olduğu The Good, The Bad & The Football programına şunları söyledi: “Size yapmaları gereken bir şeyi söyleyeyim: Her maçtan sonra attıkları bu şeref turlarına son versinler. Bu ne s*kim iş? Çok kötü. Tanrım, utanç verici. Sanki her maç sezonun son maçı. Çıkın gidin artık!”

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Butt da rahatsızlığını dile getirdi

Old Trafford'daki maç sonu görüntülerinden rahatsız olan tek kişi Scholes değil. United'ın bir diğer eski orta saha oyuncusu Nicky Butt da kulübün ligdeki tehlikeli konumu göz önüne alındığında beraberliğin kutlanmasının kesinlikle uygunsuz olduğu görüşüne katıldı.

Butt, podcast'teki sohbette “Bu benim de canımı sıkıyor. Beraberlikten sonra şeref turu...” diye ekledi.

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United, sezonun beşinci yenilgisinden kaçınmak için Villa karşısında mücadele ortaya koydu. İki kez iki farklı geriye düştükten sonra geri dönerek bir puan aldı ancak genel tablo hâlâ iç karartıcı.

Carrick'in geleceği belirsiz

Manchester United yönetimi, Carrick'in teknik direktörlük görevindeki durumunu değerlendiriyor. Millî maç arasında teknik direktör değişikliğine gidip gitmemeyi tartışıyor. Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'nin adı bu görevle anılıyor. Ancak kulüp yöneticileri Carrick'e daha fazla güvenip sezonu tersine çevirmesi için ona zaman tanımayı da seçebilir.