Paul Scholes, sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United’ın zor günler geçiren kadrosuna maç sonlarında şeref turu atmayı bırakma çağrısında bulundu. Kulüp efsanesi, Michael Carrick’in ekibi Premier Lig’de düşme hattında kalmaya devam ederken bu uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendirdi.

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United için tarihî derecede kötü bir başlangıç

United, Premier Lig sezonuna kâbus gibi bir başlangıç yaptı. Kasım ayındaki millî maç arasına girilirken on maçta yalnızca bir galibiyet alan takım, puan tablosunda 18. sırada. Carrick'in ekibi ligde sekiz maçtır kazanamıyor. Kulüp tarihinde böylesine kötü bir seri yalnızca ikinci kez yaşanırken United, 1986'dan bu yana sezonun bu aşamasındaki en düşük sıralamasında bulunuyor.

Berbat formuna rağmen takım, son maçların ardından taraftarlara teşekkür turu atmayı sürdürdü. Maç sonundaki bu rutin, kulüp efsanesi Scholes'un sert eleştirilerine neden oldu.

Scholes maç sonu rutinine tepki gösterdi

Manchester Unitedlı oyuncular, Old Trafford'da Bournemouth karşısında aldıkları ağır 3-0'lık yenilginin ardından taraftarları alkışlamak için saha çevresinde tur attı. Taraftarlar Carrick lehine tezahürat yaparken teknik direktörün tünele yönelmesiyle birlikte takımı yuhalamaya başladı.

Oyuncular bu hareketi, pazar günü Aston Villa ile 4-4 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından tekrarladı. Takımın davranışlarını değerlendiren Scholes, sözünü sakınmayarak bu rutine derhâl son verilmesini istedi.

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Scholes, The Good, The Bad & The Football podcast'ine yaptığı açıklamada, "Size yapmaları gereken bir şeyi söyleyeyim: Her maçtan sonra bu şeref turlarını atmayı bırakmalılar. Bu ne s*ktir böyle? Çok kötü. Tanrım, utanç verici. Her maç sanki sezonun son maçı. Sahadan çıkın artık!" dedi.

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Butt da rahatsızlığını dile getirdi

Old Trafford'daki maç sonu görüntülerinden rahatsız olan tek kişi Scholes değil. United'ın eski orta saha oyuncularından Nicky Butt da kulübün ligdeki tehlikeli konumu göz önüne alındığında beraberliği kutlamanın kesinlikle yersiz olduğunu söyledi.

Butt, podcast'teki sohbet sırasında, "Bu beni de sinirlendiriyor. Beraberlikten sonra şeref turu..." diye ekledi.

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United, sezonun beşinci yenilgisini almamak için Villa karşısında mücadele ortaya koymuştu. İki kez iki farklı geriye düşen takım, dirençli bir geri dönüşle bir puan aldı. Ancak genel tablo kasvetli olmaya devam ediyor.

Carrick'in geleceği belirsiz

Manchester United yönetimi, takımın başındaki Carrick'in durumunu değerlendiriyor. Yönetim, millî maç arasında teknik direktör değişikliğine gidip gitmemeyi tartıyor. Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte'nin isimleri görevle anıldı. Ancak kulüp yöneticileri Carrick'e daha fazla güvenip sezonun gidişatını değiştirmesi için ona zaman tanımayı da tercih edebilir.