Paris Saint-Germain başkanı ve "beIN Sports" kanallar ağının yöneticisi Nasser Al-Khelaifi, Paris Savcılığı'nın bugün pazar günü açıkladığına göre, çıkar çatışması şüphesiyle Fransız makamlarınca adli soruşturma altına alındı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, adli soruşturma Al-Khelaifi'nin 2024 yazı boyunca Fransa Ligi'nin televizyon yayın haklarının dağıtımına yaptığı müdahale üzerine yoğunlaşıyor; bu durum, yolsuzlukla mücadele derneği "Anticor"u resmi bir şikâyette bulunmaya sevk etti.

Bu şikâyet, geçtiğimiz nisan ayında resmi bir soruşturmanın açılmasına yol açtı ve soruşturma, yolsuzlukla mücadele mali birimine havale edildi; bunu ise Fransız "L'Équipe" gazetesi ortaya çıkardı.

Gazete, Al-Khelaifi'nin 2024 yılının temmuz ayında, Fransa Ligi maçlarının İngiliz "DAZN" platformu ile "beIN Sports" ağı arasında ortaklaşa yayınlanmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanması için müdahale ettiğini doğruladı. Buna göre ilk platform 8 maçın yayını karşılığında 400 milyon euro, ikinci taraf ise bir maç karşılığında ayrıca 100 milyon euro ödedi.

Al-Khelaifi'ye yakın çevre, Paris Saint-Germain başkanının bu teklifi, tatmin edici bir mali anlaşmaya varılamamasından korkan bir dizi kulüp başkanının talebi üzerine sunduğunu açıkladı.

"DAZN" platformu, beklenen kârları elde edememesi nedeniyle sözleşmeden çekilerek bu sözleşmedeki varlığına son verdi; bu da Fransa Ligi Birliği'ni turnuva maçlarını yayınlamak için kendi televizyon kanalını kurmaya zorladı.

"Anticor" derneği, Al-Khelaifi'nin müdahalesinin "Birlik yönetim kurulunun kararını, başkanlığını yürüttüğü şirket lehine", yani tam olarak "beIN Sports" ağı lehine "etkilemeyi" amaçladığını değerlendirdi.

O dönemde Fransa Ligi Birliği'nin turnuvayı yayınlamak için kurduğu "Ligue+" kanalının başkanlığını yürüten Nicolas de Tavernost, geçtiğimiz kış benzer bir çıkar çatışması şüphesini kınamıştı.

Tavernost, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'nın tüm maçlarının yayınlanması için Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ile fiilen bir anlaşmayı tamamlamış ve aralarında Al-Khelaifi'nin de bulunduğu kulüp başkanlarına bunu bildirmişti.



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