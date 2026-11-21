Paris Saint-Germain, bugün cumartesi günü Fransa Ligi'nde Nice ile oynadığı maçta acı bir darbe aldı. Yıldız oyuncusu sağ dizinden ağır şekilde sakatlanarak sahayı gözyaşları içinde sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

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Fransız oyuncu Désiré Doué, 41. dakikada sakatlandı. Bir atak sırasında ayağını topa yanlış basan Doué'nin sağ dizi endişe verici şekilde büküldü ve oyuncu, Nice oyuncularından biriyle doğrudan bir temas olmadan yere düştü.

Bu görüntü takım arkadaşları arasında paniğe yol açarken Allianz Riviera'da acı çığlıkları yankılandı ve oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiğinden endişe edildi.

Doué, 32. dakikada Paris Saint-Germain'i öne geçiren ikinci golü atarak Parisli ekibin maçtaki geri dönüşünü tamamlamıştı. Ancak oyuncunun sevinci, birkaç dakika sonra yere düşmesiyle acı bir manzaraya dönüştü.

Sedyeyle sahadan çıkarılırken yüzünü elleriyle kapatan oyuncuda şiddetli acı belirtileri göze çarptı. Bu görüntü, sakatlığın türü ve muhtemel yokluk süresine dair endişeleri artırdı.

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Fransız kanat oyuncusunun tıbbi teşhisi ya da sakatlığının ciddiyeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak düştüğü anı ve dizinin bükülme şeklini gösteren görüntüler ile sahayı terk etmekte zorlanması, Parisli kulüpte büyük endişe yarattı. Maça devam edemeyecek durumda olan Doué'nin yerine Ferran Torres oyuna girdi. Oyuncu, hasarın boyutunu belirlemek için gerekli tıbbi kontrollerden geçecek.

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Doué'nin sakatlığı, Paris Saint-Germain açısından zor bir döneme denk geldi. Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçirmesinin üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken kulüp, etkili bir oyuncusundan daha mahrum kalabilir.

Kvaratskhelia, 20 Ekim'de Barcelona ile oynanan ve İspanyol ekibinin 4-2 kazandığı maçta sakatlanmış, ardından ameliyat olmuştu.

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Kvaratskhelia'nın sakatlığı, teknik ekipte hücum seçenekleri konusunda endişe yaratmıştı. Kontroller sakatlığın ciddi olduğunu doğrularsa Doué'nin uzun süre forma giyememe ihtimaliyle birlikte takım, kanat pozisyonunda yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir. Üstelik Fransız oyuncu, kadronun önemli parçalarından biri konumunda.

Bununla birlikte, Doué'nin ne kadar süre forma giyemeyeceği henüz belli değil. Tıbbi kontrollerin sonuçları ve kulübün resmi açıklaması gelmeden sakatlığın türü hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil.