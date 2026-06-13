Çığır açan gelişme ufukta: Feyenoord, iki milyonluk takviyeye güveniyor

FR12'nin cumartesi sabahı verdiği habere göre, Feyenoord Charles Vanhoutte ve Nacho Ferri'nin transferini bekliyor. Teknik direktör Devy Rigaux, hem OGC Nice hem de KVC Westerlo ile kısa sürede anlaşmaya varılmasını bekliyor.

Böylece Rigaux, De Kuip'e ikinci ve üçüncü takviyesini getirmiş olacak. Belçikalı teknik direktör, 1 Haziran'da Feyenoord'daki zorlu görevine başladı ve kısa süre önce Standard Liège'den 17 yaşındaki yetenekli oyuncu Ilian Hadidi'yi kadroya kattı.

Vanhoutte, Nice'ten gelen 27 yaşındaki bir Belçikalı ve orta sahada denge ve liderlik sağlaması bekleniyor. Tek kez milli formayı giymiş olsa da, bu yaz Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.

21 yaşındaki Ferri, Westerlo'da forvet olarak oynuyor. Vanhoutte gibi o da Feyenoord'a transfer olmak istiyor.

Her iki oyuncu da mevcut kulüpleriyle 2029 ortasına kadar sözleşmeli. Transfermarkt'a göre Vanhoutte'nin değeri 7 milyon euro, Ferri'nin ise 6 milyon euro.

Ayrılanlar

Feyenoord, bazı oyuncularla da yollarını kesin olarak ayırdı. Jeyland Mitchell kariyerine Sturm Graz'da devam ederken, Steven Benda, Gernot Trauner ve Raheem Sterling yeni bir macera arayışına girdi. Malcolm Jeng ise Stade Reims'e geri dönüyor.

Ayrıca Rotterdammers, Lucas Gardenier ve Ayoub Ouarghi'yi FC Dordrecht'e kiralayacak. Seung-gyun Bae de muhtemelen onlara katılacak.