Yıldız oyuncu Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından takıma yönelen sert eleştiri dalgasının ardından sessizliğini bozdu.

Yıldız oyuncu Lionel Messi'nin hayat arkadaşı, "Albiceleste"ye mutlak desteğini "Instagram" hesabı üzerinden dile getirerek yazar ve medya insanı Connie Ansaldi'nin şu mesajını yeniden paylaştı: "Arjantinli olmaktan gurur duyuyorum. Arjantin tıpkı bir aile gibidir; kendi aramızda tartışabilir, atışabiliriz, ancak dışarıdan biri gelip bize dil uzatırsa, ciğerini söküp alırız."

Bu paylaşım, final maçının ardından yaşanan olaylar ve tartışmaların akabinde takımı hedef alan saldırılara verilen ilk açık ve doğrudan yanıt oldu.

Ailesiyle birlikte memleketi Rosario şehrine döndükten sonra Antonela, finalin başlamasından hemen önce ülkesinin milli marşını seslendiren Arjantinli şarkıcı Maria Becerra'nın bir paylaşımına da tepki gösterdi.

Roccuzzo, paylaşıma "İmkanları yüksek Arjantin sonsuza dek var olsun." yorumunu yaparak, dünya futbol şölenini saran geniş çaplı tartışma ve medyadaki söz dalaşı ortamında ülkesinin milli takımına verdiği desteğin sarsılmazlığını böylece teyit etmiş oldu. Haber "RMC Sport" kanalına dayanıyor.