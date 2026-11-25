Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylamasının ardından Senegal Milli Takımı oyuncularının mesajları farklı yönlere uzandı. Oyuncular bir yandan milli takım formasını süsleyecek ikinci yıldızı kutlarken, bir yandan da turnuva finalinden bu yana davayı çevreleyen tartışmaların gölgesinde Fas halkına kardeşlik mesajı gönderdi.

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Senegal Milli Takımı'nın kalecisi Mory Diaw, karardan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Diaw, spor mahkemesinin kıta turnuvasının son edisyonunun şampiyonu konusundaki tartışmayı sona erdirmesinin ardından yaşananların tüm Senegal halkı için bir gurur anı olduğunu söyledi. Diaw sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: "Büyük bir sevinç, bütün bir halk için ne büyük bir gurur! Bu zaferin tadını kutlama ve saygı atmosferi içinde çıkaralım." Deneyimli kaleci, kutlamaların bu sportif başarının değerini yansıtmasını istediğini de ifade etti.

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Senegal'in kalecisi mesajında Fas halkına özel sözler yöneltmeyi de ihmal etmedi. Diaw, turnuva finalini ve ardından gelen kararı çevreleyen anlaşmazlığa rağmen sportif rekabetin iki halk arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurgulamaya çalıştı. Diaw şöyle devam etti: "Faslı kardeşlerimize kardeşlik mesajı gönderiyorum, çünkü rekabetin ötesinde tek bir Afrika halkıyız. Futbol bizi birleştirmeli, asla ayırmamalı. Sonuçta kazanan tüm Afrika!" Diaw mesajını, maç sonuçlarının ve rekabetin ötesine geçen Afrika bağlarının altını çizerek tamamladı.

Senegal Milli Takımı'nın kaptanı Kalidou Koulibaly ise şampiyonluğun taraftarlar ve ulusal kimlik açısından taşıdığı değere odaklanmayı tercih etti. Koulibaly, sahada elde edilen sonucun resmi olarak yeniden tanınmasının, turnuvada forma giyen oyuncuların sınırlarını aşan bir zafer olduğunu vurguladı.

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in savunma oyuncusu, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: "Sahada kazanılan zaferler vardır, bir de bütün bir halkın kalbinde kazanılanlar. Bu zafer ikisini bir arada barındırıyor."

Kaptan şöyle ekledi: "Spor Tahkim Mahkemesi bunu onayladı: Senegal, 2025 Afrika şampiyonu. Ama bu karar açıklanmadan çok önce siz oradaydınız. Dualarınız, pencereleri süsleyen bayraklarınız, coşkunuz ve bizi birleştiren o gurur, Teranga halkının gururu."

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Ardından şöyle devam etti: "Dakar'dan Ziguinchor'a, dünyanın dört bir yanına kadar, bizim 12. adamımızdınız." Teranga Aslanları'nın kaptanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sahada elde edilen sonuç resmi olarak geri alındı. Böylece formamızı, bütün bir ulusa ait bir zaferin simgesi olarak ikinci bir yıldız süslüyor." Al Hilal'in savunma oyuncusu milli takımdaki arkadaşlarına, teknik ekibe ve Senegal Futbol Federasyonu'na teşekkür etmeyi de unutmadı: "Kardeşlerime, teknik ekibe ve federasyona bu mücadele için teşekkürler. Ama her şeyden önce, size teşekkürler Senegal halkı. Bu kupa sizin."

Senegal Milli Takımı'nın kaptanı mesajını ulusal kimliğiyle duyduğu gururu dile getirerek noktaladı: "Senegalli olmaktan gurur duyuyorum. Aslanlardan biri olmaktan gurur duyuyorum." Koulibaly, sözlerine ülkesinin bayraklarını ve turnuva kupası simgesini de ekledi.

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonu'nun, şampiyonluğu idari kararla Fas Milli Takımı'na veren önceki CAF kararına karşı yaptığı itirazı kabul etmiş ve dün, salı günü, Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu onaylamıştı. Böylece ikinci yıldız, Teranga Aslanları'nın formasındaki yerini aldı.

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