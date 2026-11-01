Çifte şok: Bayern Münih, Ismael Saibari ve Serge Gnabry'nin teşhislerini açıkladı

İki hücum oyuncusu cumartesi günü Borussia Dortmund ile 2-2 berabere kalınan Bundesliga zirve maçında henüz ilk yarıda sakatlandı ve ikisi de oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından "İki sakatlık da biraz ciddi" dedi. Ayrıntılı tetkiklerin ardından endişeler doğrulandı.

Saibari, BVB kalecisi Gregor Kobel ile girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğindeki sindezmoz bağında yırtık yaşadı. 25 yaşındaki Faslı oyuncu başarılı bir ameliyat geçirdi. Bu tür sakatlıklarda genellikle üç aylık bir sahalardan uzak kalma süresi öngörülüyor. Gnabry ise sol uyluğunun arka kısmında kas sakatlığı yaşadı; muhtemelen bir ila iki ay sonra dönebilir.

Bayern Münih, Michael Olise hakkında bilgi vermedi

Bayern Münih, Michael Olise hakkında ise bilgi vermedi. 24 yaşındaki Fransız oyuncu da BVB karşısında sakatlık nedeniyle oyundan çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre dizindeki sorunlardan şikâyet etti. Bu nedenle Olise'nin salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği henüz belirsiz.

O maçta Saibari ve Gnabry'nin yanı sıra Luis Diaz ile Jamal Musiala da kesin olarak forma giyemeyecek. Kas demeti yırtığı yaşayan Diaz'ın kasım ayı sonunda dönmesi beklenirken, kas lifi yırtığı yaşayan Musiala gelecek cumartesi FSV Mainz 05 karşısında sahalara dönebilir. Dolayısıyla Atletico maçında forma giyecek durumda olduğu kesin olan tek hücum oyuncuları Harry Kane ve Lennart Karl.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

As kaleci Manuel Neuer ise salı günü yeniden forma giyebilir. Dortmund karşısında onun yerine oynayan Jonas Urbig de darbe aldı; Carney Chukwuemeka ile girdiği mücadelede rakibinin dizi yüzüne çarptı.