Çifte sağlık açıklaması: Barcelona, Cubarsí ve De Jong'un durumunu netleştirdi

Barcelona, bugün pazartesi günü Frenkie de Jong ve Pau Cubarsí ikilisiyle ilgili bir sağlık açıklaması yayımladı.

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Hollandalı oyuncu cephesinde, obturator kasında esneme yaşamasına rağmen Katalan kulübü, oyuncunun Villarreal maçında forma giymeye hazır olacağını doğruladı.

Pau Cubarsí ise iliopsoas kasında yüklenme yaşıyor ve Villarreal karşısında oynayıp oynayamayacağı, durumundaki gelişmelere göre belli olacak.

İspanyol Sport gazetesi, Cubarsí'nin şimdilik maç kadrosundan çıkarılmadığını ve teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuyla ilgili kararını vermesi açısından önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını yazdı.

De Jong, bazı fiziksel sorunlar nedeniyle Hollanda Milli Takımı'nın kampından ayrılmasının ardından dün pazar günü Barcelona'ya ulaştı.

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Katalan şehrine vardığında normal şekilde yürürken görülen oyuncu, sakatlığı konusunda olumlu bir işaret verdi.

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Oyuncu, Hollanda Futbol Federasyonu'nun Almanya maçı için Berlin'e gitmeyeceğini açıklamasının ardından endişelere yol açmıştı.

Buna rağmen Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Xavi, maç öncesi basın toplantısında ortamı yatıştırmaya özen göstererek şunları söyledi: "De Jong'un hafif bir sakatlığı var ve oynayamıyor. Kararı birlikte verdik. Bana oynayamayacağını söyledi, o kadar."

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Oyuncunun geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından De Jong'un sakatlığının ciddi olmadığı ve Flick'in, önümüzdeki pazar günü oynanacak Villarreal maçında Hollandalı orta saha oyuncusuna güvenebileceği kesinleşti.

Alman teknik adamın her zaman güvenini kazanan Hollandalı futbolcu, sezonun geri kalanında daha büyük bir rol üstlenmeyi de hedefliyor.

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De Jong, Atlético Madrid maçının ikinci yarısında kendisini sağ bek pozisyonunda görevlendiren ve oyuncunun bu rolde önemli bir iş çıkardığı Flick için çok yönlü bir koz niteliği taşıyor.

Pau Cubarsí'nin forma giymesi belirsizliğini koruyor

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Pau Cubarsí cephesinde ise genç stoperin, Spotify Camp Nou'da oynanacak Villarreal maçında forma giyip giyemeyeceği hâlâ belirsiz.

Genç savunmacı, İngiltere maçında Luis de la Fuente'nin kararıyla devre arasında oyundan alınmış ve bu durum Barcelona taraftarları arasında paniğe yol açmıştı.

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Bu şaşırtıcı da değil, zira söz konusu isim Katalan ekibinin savunma hattının lideri ve şu ana kadar hiçbir fiziksel sorun yaşamayan az sayıdaki savunma oyuncusundan biri.

Oyuncunun durumuna ilişkin ilk belirtiler endişe verici bir şey olduğunu düşündürmüyordu ve sağlık kontrolleri sonunda bunun bir kas yüklenmesi olduğunu doğruladı.

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Flick'in sistemindeki büyük önemi göz önüne alındığında, sağlık ekibinin önümüzdeki günlerde oyuncunun Villarreal maçında forma giymesinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını belirlemesi gerekecek.