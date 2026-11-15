Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sportif planlama süreci hiç durmuyor; zira kulübün yönetimi şimdiden gelecek sezonu gözüne kestirmiş durumda, çalışmalarını sürdürüyor.

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İspanyol Sport gazetesi, Nassr yönetiminin maaş faturasını düşürmek için takımın kadrosunu yeniden yapılandırdığını, Sadio Mané'nin ayrılığına hazırlanırken Joao Felix ve Inigo Martinez'in kalmasına bel bağladığını aktardı.

365Scores platformunun açıkladığına göre, Nassr yönetimi takımın en önemli iki direği olan Joao Felix ve Inigo Martinez'i elde tutmayı amaçlayan bir yol haritasını devreye soktu.

Bu çifte adım, iki oyuncunun saha içinde sergilediği performanslara ve aynı zamanda Suudi kulübünün mali hesaplarını yeniden düzenleme ihtiyacına bir yanıt olarak geldi.

Sportif yönetimin mutlak önceliği Joao Felix. Nassr, Portekizli milli oyuncunun sözleşmesini uzatmak ve takımla orta vadede devamlılığını güvence altına almak için müzakereleri hızlandırmaya karar verdi.

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Suudi Roshn Profesyonel Ligi'ne geldiği günden bu yana Portekizli forvet, Riyad'da Avrupa'daki son duraklarında eksikliğini duyduğu güven ve istikrar ortamını buldu.

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Joao Felix, futbol etkisiyle kulüp yetkililerini tamamen ikna ettikten sonra Nassr'ın yaratıcılık ve hücum ekseni haline geldi. Yetkililer, diğer büyük Suudi kulüplerinden veya Avrupa pazarındaki kulüplerden gelebilecek olası cazip tekliflerin önüne geçmek ve oyuncunun Barcelona'ya dönme ihtimalini engellemek için sözleşme yenilemesini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor.

Joao Felix'in devamlılığını güvence altına almaya yönelik yoğun hamlelerle eş zamanlı olarak Nassr, Inigo Martinez'in sözleşmesini bir sezon daha uzatma konusunda kesin bir karar aldı.

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35 yaşındaki Bask asıllı savunmacı, liderlik kişiliği, topu arkadan çıkarma becerisi ve ikili mücadelelerdeki sertliği sayesinde sarı-lacivertli savunma hattının tartışmasız lideri olarak kendini kabul ettirdi.

Nassr, sözleşmesini bir sezon daha uzatarak Inigo Martinez'i şu an sergilediği etkileyici seviye için ödüllendiriyor ve eski Barcelona oyuncusunun kariyerinin son aşamasındaki olası dönüşüne dair tüm spekülasyonların kapısını kesin olarak kapatıyor.

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Joao Felix ve Inigo Martinez'in devamlılığını güvence altına almak için gereken mali kaynağı sağlamak amacıyla Nassr, takımdan ayrılacak oyuncular konusunda büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'dan gelen raporların işaret ettiğine göre, kulüp içinde mevcut sezon sonunda Sadio Mané'nin sözleşmesini yenilememe yönünde net bir eğilim var.

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Hedef, soyunma odasındaki en yüksek maaşlardan birini serbest bırakarak maaş faturasını önemli ölçüde düşürmek ve ayrıca yabancı bir oyuncu için boş bir kontenjan açmak; bu sayede kulübe transfer pazarında hareket etmek için daha geniş bir esneklik payı tanımak.