Ahly, bu akşam Kahire Stadı'nda oynanan Mısır Premier Ligi'nin yedinci hafta mücadelesinde El Kanat ile heyecanlı bir beraberliğe (3-3) imza attı.

Bu sonuçla kırmızı dev puanını 17'ye yükselterek lig sıralamasında ikinci sıraya yerleşti ve tam puanla lider olan Pyramids'in 4 puan gerisinde kaldı. El Kanat ise puanını 8'e çıkararak 11. sırada yer aldı.

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Ahly adına skoru açan isim, 18. dakikada Muhammed Hani'nin kritik pasının ardından genç oyuncunun topu tek dokunuşla ağlara göndermesiyle Ömer es-Saai oldu.

Ancak El Kanat, çeyrek saatten kısa bir süre sonra, 32. dakikada Mudi Şelata'nın muhteşem bir vuruşuyla kaydettiği golle beraberliği yakaladı; kaleci Mustafa Şubeyr golü izlemekle yetindi.

Ahly ilk yarıyı beraberlikle kapatmayı reddetti ve Faslı yıldız Eşref Bin Şarki, 43. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

El Kanat'ın ayağa kalkışı

El Kanat, ikinci yarının başında güçlü bir baskı kurarak 54. dakikada yeniden beraberliği yakaladı; Hazım Abdüssettar, Şubeyr'den seken topu takip ederek ağlara gönderdi.

80. dakikada Ahly defans oyuncusu Yasin Maraî, Muhammed Hamdi Zeki'nin önünden topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine gol atarak El Kanat'ın üçüncü golünü kaydetti.

Ancak Faslı defans oyuncusu Eşref Dari, 90+3. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla kırmızı deve beraberliği (3-3) kazandırmayı başardı; El Kanat savunması topu çizgiyi geçtikten sonra ancak uzaklaştırabildi ve Ahly, maçtan en az hasarla ayrıldı.



