Cezayir Milli Takımı, çifte darbe aldı. İki yıldızının, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 17 Kasım'da oynanması planlanan Togo maçında yer almayacağı kesinleşti.

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Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftası kapsamında cumartesi akşamı Hussein Aït Ahmed Stadı'nda konuk ettiği Togo Milli Takımı'nı tek golle mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti. Turnuva Uganda, Kenya ve Tanzanya'da düzenlenecek.

Cumartesi günü Togo karşısında (1-0) ilk on birde yer alan ve asist yapan Anis Hadj Moussa (Feyenoord), salı akşamı Lomé'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Cezayir Milli Takımı, Anis'in maçta forma giyemeyeceğiniresmi bir açıklamayla duyurdu; aynı şekilde İbrahim Maza (Bayer Leverkusen) de yer almayacak. Her iki oyuncu da sakat.

İki oyuncu dün gece sakatlanmış, pazar sabahı yapılan tıbbi muayeneler de bir sonraki maça hazır olmadıklarını teyit etmişti.

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Togo karşısında alınan galibiyet, Cezayir Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılımını garantiliyor.

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Cezayir'de değerli bir galibiyet

Maçın tek golünü Rami Bensebaini kaydederek Cezayir'i önemli üç puana taşıdı ve dokuzuncu grubun liderliğini pekiştirdi. Cezayir puanını 7'ye yükseltirken, Togo'nun puanı 3'te kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Zambiya 4 puanla ikinci sırada bulunurken, Burundi Milli Takımı 2 puanla grubun son sırasında yer alıyor. Böylece Cezayir, elemelerin üçüncü haftasının ardından liderlikteki arayı açmaya devam ediyor.

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Cezayir, maça erken bir gol arayışıyla hücum baskısı kurarak başladı ve ilk fırsatı 12. dakikada buldu. Anis Hadj Moussa ceza sahasının dışından şutunu çekti, ancak top kaleci Barcola'nın eline zayıf bir şekilde ulaştı.

Cezayir Milli Takımı, 23. dakikada skoru açacak net bir fırsatı kaçırdı. Top altıpas içinde Mohamed El Amine Amoura'ya ulaştı ve oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak çektiği yerden şut tuhaf bir şekilde direğin yanından auta gitti.

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İlk yarının bitimine az bir süre kala Amine Gouiri, Cezayir'i öne geçirmeye çok yaklaştı. Uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Nabil Bentaleb'in gönderdiği ortaya yükseldi, ancak kafa vuruşu direğin az farkla yanından geçti ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarının başında Togo Milli Takımı, ev sahibini gafil avlamaya çalıştı ve 58. dakikada skoru açmaya çok yaklaştı. Laba, ceza sahası içinde bir ortaya yükseldi, ancak kafa vuruşu direğin yanından geçti.

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Cezayir'in cevabı Gouiri aracılığıyla hızlı geldi. Gouiri kaleciyi çalımlayıp topu kaleye doğru gönderdi, ancak savunmanın araya girmesiyle top kornere çıktı.

Cezayir Milli Takımı baskısını sürdürdü ve 76. dakikada Togo savunmasının şifresini çözmeyi başardı. Hadj Moussa ceza sahası içine kusursuz bir orta gönderdi, Bensebaini bu topa güçlü bir kafa vuruşuyla karşılık vererek ağları havalandırdı ve ev sahibini maçı belirleyen golle öne geçirdi.

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Bu galibiyetle Cezayir, dokuzuncu gruptaki liderliğini pekiştirdi. İki takım arasındaki mücadele önümüzdeki salı günü yeniden yaşanacak; Cezayir, elemelerin dördüncü haftası kapsamında başkent Lomé'de Togo'ya konuk olacak.