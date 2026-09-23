Kadisiye ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın yıldızı Musab el-Cuveyr'in, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Halici 27" turnuvasının başlamasına birkaç gün kala yol açtığı büyük krizin ardından iki katı bir cezayla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunda grup aşamasının ilk turunda, Cidde'deki İnma Stadı'nda Kuveyt Millî Takımı ile karşılaşıyor.

Karşılaşmada Salih Ebu'ş-Şamat, "Yeşiller" formasıyla ilk 11'de yer aldı ve Musab el-Cuveyr'in geçtiğimiz dönemlerde Suudi Arabistan Millî Takımı'nda giydiği 7 numaralı formayı giydi.

Bu gelişme, el-Cuveyr'in başlangıç düdüğünden birkaç gün önce, resmî olarak açıklanmayan disiplin nedenleriyle Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Körfez turnuvasında yer alacak kadrosundan çıkarılmasının ardından geldi.

Kadisiyeli yıldız, önümüzdeki kamplarda yeniden çağrılması hâlinde, Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ünlenen tercih ettiği numarasını kaybetmekten endişe ediyor.

Belirtmek gerekir ki 23 yaşındaki oyuncu daha önce Suudi Arabistan Millî Takımı'yla farklı müsabakalarda 39 maça çıkmış, bu maçlarda 6 gol kaydetmiş ve 4 gol pası vermişti.

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