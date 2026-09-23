24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Çeviri:

Çifte ceza: Musab el-Cüveyr, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Ronaldo'nun formasını mı kaybedecek?

Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
M. Al-Juwayr
S. Abu Al-Shamat
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Kuveyt
Portekiz

Suudi Arabistan'ın yıldızı yeni bir şokla sarsıldı

Kadisiye ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın yıldızı Musab el-Cuveyr'in, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Halici 27" turnuvasının başlamasına birkaç gün kala yol açtığı büyük krizin ardından iki katı bir cezayla karşı karşıya kaldığı görülüyor.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonunda grup aşamasının ilk turunda, Cidde'deki İnma Stadı'nda Kuveyt Millî Takımı ile karşılaşıyor.

Karşılaşmada Salih Ebu'ş-Şamat, "Yeşiller" formasıyla ilk 11'de yer aldı ve Musab el-Cuveyr'in geçtiğimiz dönemlerde Suudi Arabistan Millî Takımı'nda giydiği 7 numaralı formayı giydi.

Bu gelişme, el-Cuveyr'in başlangıç düdüğünden birkaç gün önce, resmî olarak açıklanmayan disiplin nedenleriyle Suudi Arabistan Millî Takımı'nın Körfez turnuvasında yer alacak kadrosundan çıkarılmasının ardından geldi.

Kadisiyeli yıldız, önümüzdeki kamplarda yeniden çağrılması hâlinde, Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ünlenen tercih ettiği numarasını kaybetmekten endişe ediyor.

Gulf Cup
Kuveyt crest
Kuveyt
KUW
Irak crest
Irak
IRQ
Gulf Cup
Umman crest
Umman
OMA
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Belirtmek gerekir ki 23 yaşındaki oyuncu daha önce Suudi Arabistan Millî Takımı'yla farklı müsabakalarda 39 maça çıkmış, bu maçlarda 6 gol kaydetmiş ve 4 gol pası vermişti.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin