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Çift kazançlı transfer: Al-Nassr, Al-Fateh oyuncusunu kadrosuna katmak için zamana karşı yarışıyor

Transfers
Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
Al Fateh FC - Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Suudi Arabistan

kaleyi güçlendirmek için

Nasr kulübü, El Feth'in 21 yaş altı takımının kalecisi Abdulhadi el-Alvan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştı. Başkent kulübünün yönetimi, oyuncunun bu sezon sonuna kadar transferi konusunda El Feth yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Özel kaynakların "El Riyadiyye" gazetesine aktardığına göre anlaşma, 20 yaşındaki kalecinin sözleşmesini bu sezon sonundan önce satın alma önceliğini Nasr'a veren bir madde içeriyor.

Nasr yönetimi, 21 yaş altı kategorisine ait transfer döneminin pazartesi sabahı saat 12.00'de kapanmasından önce transferi tamamlamak için kulüp şirketinin ve ligin onayını almak amacıyla zamana karşı yarışıyor.

Nasr, transferi tamamlayarak El Alvan'ı Elit Joy Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımında değerlendirmeyi ve bu sezon içinde A takımda da ondan yararlanabilme imkânını hedefliyor.

Premier Lig
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

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Nasr şu anda Suudi Roshn Ligi puan tablosunda 7 maçta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takım 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Takım, kalesinde 7 gol görürken 16 gol kaydetti ve zirvedeki iki takımın hemen ardından geliyor.

21 yaş altı Elit Joy Ligi'nde ise Nasr daha istikrarsız bir başlangıç yaşıyor. Takım ilk maçlarında iki mağlubiyet aldı; önce El Feth karşısında 2-1 yenildi, ardından El Cebeleyn'i 4-0 mağlup etti, dördüncü haftada ise Damak karşısında tek golle kaybederek turnuva tablosunda üst sıralardaki takımlardan uzak kaldı.

Abdulhadi el-Alvan transferi de bu bağlamda gündeme geliyor; Nasr, 21 yaş altı takımının kadrosunu yeni bir kaleciyle güçlendirmeyi, aynı zamanda bu sezon içinde A takımda ondan yararlanma imkânını korumayı istiyor.

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