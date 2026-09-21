Nasr kulübü, El Feth'in 21 yaş altı takımının kalecisi Abdulhadi el-Alvan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştı. Başkent kulübünün yönetimi, oyuncunun bu sezon sonuna kadar transferi konusunda El Feth yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Özel kaynakların "El Riyadiyye" gazetesine aktardığına göre anlaşma, 20 yaşındaki kalecinin sözleşmesini bu sezon sonundan önce satın alma önceliğini Nasr'a veren bir madde içeriyor.

Nasr yönetimi, 21 yaş altı kategorisine ait transfer döneminin pazartesi sabahı saat 12.00'de kapanmasından önce transferi tamamlamak için kulüp şirketinin ve ligin onayını almak amacıyla zamana karşı yarışıyor.

Nasr, transferi tamamlayarak El Alvan'ı Elit Joy Ligi'nde mücadele eden 21 yaş altı takımında değerlendirmeyi ve bu sezon içinde A takımda da ondan yararlanabilme imkânını hedefliyor.

Nasr şu anda Suudi Roshn Ligi puan tablosunda 7 maçta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takım 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Takım, kalesinde 7 gol görürken 16 gol kaydetti ve zirvedeki iki takımın hemen ardından geliyor.

21 yaş altı Elit Joy Ligi'nde ise Nasr daha istikrarsız bir başlangıç yaşıyor. Takım ilk maçlarında iki mağlubiyet aldı; önce El Feth karşısında 2-1 yenildi, ardından El Cebeleyn'i 4-0 mağlup etti, dördüncü haftada ise Damak karşısında tek golle kaybederek turnuva tablosunda üst sıralardaki takımlardan uzak kaldı.

Abdulhadi el-Alvan transferi de bu bağlamda gündeme geliyor; Nasr, 21 yaş altı takımının kadrosunu yeni bir kaleciyle güçlendirmeyi, aynı zamanda bu sezon içinde A takımda ondan yararlanma imkânını korumayı istiyor.