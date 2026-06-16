Cievo Verona, yeni sportif direktörün ataması resmiyet kazandı

Serie D takımlarından Chievo Verona, yeni sportif direktörünü resmen açıkladı:





"A.C. ChievoVerona kulübü, Luca Matteassi'yi spor direktörü olarak atadığını duyurmaktan memnuniyet duyar.



Piacenza Calcio 1919, Spezia Calcio, Novara Calcio 1908 ve FC Pro Vercelli 1892 gibi takımlarda forma giydiği uzun profesyonel futbol kariyerinin ardından, Matteassi 2017/18 sezonunda Piacenza'nın Teknik Direktörü olarak yönetim kariyerine adım attı.



Temmuz 2018’de bu Emilia-Romagna kulübünün Spor Direktörü olarak atanan Matteassi, Serie C’de iki sezon boyunca bu görevi sürdürdü ve playoff finaline kalma ile ligde ikinci sırada yer alma gibi önemli başarılara imza attı. 2019 yılında ADICOSP tarafından Serie C’nin en iyi Spor Direktörü ödülüne layık görüldü.



2020/21 sezonunda Modena FC’nin spor direktörlüğünü üstlendi ve takımı playofflara taşıdı. Ardından Pescara’ya geçti, ancak Ekim 2022’de Piacenza’ya geri döndü.



2024 yılında Vicenza’nın spor bölümünü yöneterek takımı Serie B’ye yükselme playoff finaline taşıdı. Bir sonraki sezonda ise 83 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.



Luca Matteassi’ye gialloblù ailesine en içten hoş geldin dileklerimizi sunuyor ve A.C. ChievoVerona formasıyla başlayacağı bu yeni macerada başarılar diliyoruz."