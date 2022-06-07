CIES, en değerli futbolcuların listesini paylaştı; Mbappe zirvede

Listede Türkiye'den ise hiçbir futbolcu yer almadı.

CIES, tahmini transfer değerlerini hesaplamak için bir oyuncunun yaşı, performansları, kulübünün ekonomik değeri ve enflasyon gibi bir dizi değişkeni kullanıyor.

CIES Futbol araştırma grubuna göre Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Erling Haaland dünyanın en değerli oyuncuları.

Premier Lig kulüpleri ilk 100'de 41 temsilci ile listeyi domine ediyor.

Paris St-German'de kalmak için Real Madrid'in teklifini reddeden 23 yaşındaki Mbappe, tahmini 205,6 milyon euroluk (175.7 milyon sterlin) transfer değeriyle listenin başında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a karşı galibiyet golünü atan Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr, 158.3 milyon sterlin ile ikinci; Manchester City'nin forvet oyuncusu Norveçli Haaland üçüncü (130,4 milyon sterlin) oldu.

Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jude Bellingham 114,1 milyon sterlin ile en değerli İngiliz oyuncu. İngiltere'den takım arkadaşı Phil Foden ise 105.9 milyon sterlin değeriyle altıncı sırada yer alıyor.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'e gitmek yerine Paris'te kalmayı tercih eden Fransız forvet Mbappe, geçen ay PSG ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Mbappe, PSG'nin 2021-22 şampiyonluğunu kazanırken Ligue 1'de 28 gol attı.

21 yaşındaki Haaland, City'nin 60 milyon euro'luk (51,2 milyon sterlin) serbest kalma maddesini etkinleştirmesinin ardından Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye transfer oluyor. City'den takım arkadaşı Ruben Dias, dokuzunculuk ile takımın en değerli savunmacısı (93,6 milyon £).

Sezonun Premier Lig oyuncusu, Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, ilk 100'ün en yaşlı oyuncusu (48,9 milyon £) ve Barcelona'nın 17 yaşındaki Gavi'si (49,9 milyon £) en genç oyuncu.

Bu arada, İtalya ile Avrupa Şampiyonasını kazanan PSG'den Gianluigi Donnarumma, sıralamada 41. sırada (62,9 milyon £) ve en değerli kaleci.

Liverpool'da sezonun öne çıkan transferi Luis Diaz (94 milyon £) da ilk 10'da kendine yer buldu.

Barcelona'nın üçlüsü Pedri, Manchester United ile bağlantılı olan Frenkie de Jong ve Ferran Torres de ilk 10'da yer alıyor.

İngiliz milli oyuncular Jadon Sancho (88,1 milyon sterlin), Mason Mount (85,7 milyon sterlin) ve Bukayo Saka (85,6 milyon sterlin) sırasıyla 13., 14. ve 15. sırada yer alıyor.

Benfica'dan daha büyük takımlara transfer olması beklenen Darwin Nunez, Avrupa'nın en iyi beş liginin dışındaki oyuncular içinde en yüksek değere (59,9 milyon £) sahip.

Listede Türkiye'den ise hiçbir futbolcu yer almadı.

Mbappe PSG £175.7m Vinicius Jr Real Madrid £158.3m Erling Haaland Manchester City £130.4m Pedri Barcelona £115.4m Bellingham Dortmund £114.2m Foden Manchester City £105.9m De Jong Barcelona £96.1m Luis Diaz Liverpool £94.0m Ruben Dias Manchester City £93.6m Ferran Torres Barcelona £93.5m

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