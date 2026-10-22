24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Ciddi sakatlığın ardından: Paris'in Kvaratshelia'nın sözleşme yenileme müzakerelerindeki tutumu ortaya çıktı

Paris Saint-Germain - Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
1. Lig
K. Kvaratskhelia
Fransa
Gürcistan

Mevcut sözleşme 2029 yazına kadar geçerli

Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın maruz kaldığı ciddi sakatlık, kulübün oyuncunun sözleşme yenileme konusundaki tutumuyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Khvicha Kvaratskhelia, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta sağ dizindeki ön çapraz bağlarının yırtılması nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

 Ballon d'Or'a aday gösterilen oyuncunun 10 gün içinde ameliyat olması bekleniyor.

Kvaratskhelia'nın Paris ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor; ancak kulüp daha önce oyuncuyu diğer kulüplerin iştahından korumak amacıyla sözleşmeyi uzatmaya karar vermişti.

Fransız RMC ağına göre, iki taraf üç yıllık (2029'dan 2032'ye kadar) yeni bir sözleşme için şimdiden görüşmelere başladı.

Ağ, sakatlığın Paris yöneticilerinin tutumunu değiştirmediğini, yöneticilerin Gürcü oyuncuyla maaş maddeleri konusunda hâlâ anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin