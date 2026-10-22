Paris Saint-Germain'in yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın maruz kaldığı ciddi sakatlık, kulübün oyuncunun sözleşme yenileme konusundaki tutumuyla ilgili soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Khvicha Kvaratskhelia, Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı 4-2 yendiği maçta sağ dizindeki ön çapraz bağlarının yırtılması nedeniyle birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Ballon d'Or'a aday gösterilen oyuncunun 10 gün içinde ameliyat olması bekleniyor.

Kvaratskhelia'nın Paris ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor; ancak kulüp daha önce oyuncuyu diğer kulüplerin iştahından korumak amacıyla sözleşmeyi uzatmaya karar vermişti.

Fransız RMC ağına göre, iki taraf üç yıllık (2029'dan 2032'ye kadar) yeni bir sözleşme için şimdiden görüşmelere başladı.

Ağ, sakatlığın Paris yöneticilerinin tutumunu değiştirmediğini, yöneticilerin Gürcü oyuncuyla maaş maddeleri konusunda hâlâ anlaşmaya varması gerektiğini vurguladı.