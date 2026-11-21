Paris Saint-Germain'in son galibiyetine, yükselen yıldızı Desire Doue'nin yaşadığı ciddi sakatlık gölge düşürdü. Cumartesi günkü Ligue 1 maçının ilk yarısında büyük acı içinde oyundan çıkmak zorunda kalan forvetin durumu, teknik direktör Luis Enrique'yi kadro derinliğiyle ilgili zor sorularla karşı karşıya bıraktı.

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Doue, Nice deplasmanında sakatlandı

Paris Saint-Germain, Nice deplasmanında aldığı zorlu 3-2'lik galibiyetle ligdeki etkileyici formunu sürdürdü. Ancak sonuca, Doue'nin yaşadığı üzücü olay gölge düşürdü. 21 yaşındaki forvet, Achraf Hakimi'nin asistinde takımını öne geçirdikten kısa süre sonra, 39. dakikada sakatlandı.

Doue topu korumaya çalışırken, Nice'li Sofiane Diop'tan herhangi bir temas gelmemesine rağmen sağ dizi ters bir şekilde dönmüş gibi göründü. Genç oyuncunun acı içinde bacağını tutmasıyla durumun ciddiyeti takım arkadaşları ve sağlık ekibi tarafından hemen anlaşıldı.

Fransa millî takım oyuncusu, Allianz Riviera'da iki takımın taraftarlarının alkışları eşliğinde gözyaşları içinde sedyeyle saha dışına taşındı. Yerine giren Ferran Torres daha sonra galibiyeti getiren üçüncü golü attı, ancak maç sonrası atmosfer hüzünlüydü.

İlk belirtiler, kulübün sağlık ekibinin uzun bir rehabilitasyon süreci gerektirebilecek olası bir çapraz bağ yırtığından endişe ettiğine işaret ediyor. Bu olay, PSG'nin 12 maçlık etkileyici galibiyet serisinde hücumun vazgeçilmez parçalarından biri hâline gelen oyuncu için ağır bir darbe oldu.

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Enrique: “Ciddi bir sakatlık”

Son düdüğün kısa süre ardından basına konuşan Enrique, durumun ciddiyetini hafife almadı. Bu sezon kadro derinliği sık sık sınanan İspanyol teknik direktör, genç forvetinin durumunu anlatırken gözle görülür biçimde endişeliydi.

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Enrique basın mensuplarına, "Öğrenmek için yarını beklememiz gerekecek ama ciddi bir sakatlık. Üzgün ve endişeli. Her zamankinden daha güçlü dönecek," dedi. Teknik direktör, sakatlığın tam olarak ne olduğunu belirlemek için kulübün pazar günü yapılması planlanan son tıbbi muayenelerin sonuçlarını beklemesi gerektiğini vurguladı.

Ligue 1+'a verdiği röportajda durumu daha ayrıntılı anlatan Enrique, görüşünü yineledi ve üst düzey spordaki zorlu gerçeklere dikkat çekti. PSG teknik direktörü, "Ciddi bir sakatlık, bu açık. Televizyonda görebildik. Çok üst düzey profesyonel oyuncuların hayatı böyle; neredeyse her maç haftasında bu tür durumlar görebiliyoruz. Bunu kabullenmek gerekiyor. Çok iyi bir şekilde iyileşebileceğine ve daha da güçlü döneceğine eminim. Onunla konuşabildim, soyunma odasında. Sakatlığın tam olarak ne olduğunu öğrenmek için son muayeneleri beklemeliyiz ama ciddi bir sakatlık," diye konuştu.

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Kadro sıkıntısı ve transfer planları

Doue'nin kaybı, mevcut sakatlık listesi nedeniyle son Fransa şampiyonu için özellikle ağır. Enrique, ekim ayında Barcelona'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ön çapraz bağı kopan Khvicha Kvaratskhelia olmadan sezonun kalan bölümünü geçirmeye zaten hazırlanıyor.

Sakatlık sorunları büyüse de Enrique, kulübün yaklaşan transfer döneminde paniğe kapılmak yerine takımın kolektif gücüne güveneceğini belirtti. Ocak ayında olası takviyeler sorulduğunda sakinliğini koruyan teknik direktör, "Biz gerçek bir takımız. Transfer dönemindeki fırsatlara her zaman açığız. Belirli sayıda maç oynayamayacak iki sakat oyuncumuz var diye... takımımızda başka oyuncular da var. Bunun üstesinden takım olarak geleceğiz. Bu ilk kez olmuyor," dedi.