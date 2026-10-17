Katalan gazetesi "Sport"ta yayımlanan bir köşe yazısı, son dönemde kulübün etrafını saran tartışma havasını kullanarak Real Madrid ve başkanı Florentino Perez'e ateş püskürdü. Yazı, İspanya Ligi Birliği Başkanı Javier Tebas ile tırmanan krizin yanı sıra, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı öncesinde Vinicius Junior'ın cezasının açıklanma zamanlamasına ilişkin sözlerini de temel aldı.

Mourinho, Vinicius'un men cezasının maçın başlamasına yalnızca iki saat kala duyurulmasına itiraz etmiş, cezanın açıklanma zamanlamasının oyuncunun konsantrasyonu üzerindeki etkisi konusunda soru işaretleri doğurduğunu belirtmişti. Bu sırada Real Madrid ile La Liga Birliği arasındaki sözlü atışma da sürüyor.

Bu atmosfer, İspanyol gazeteci Hugo Scocchia için Real Madrid'in imajında gördüğü dönüşüme dair alaycı ve keskin bir okuma sunmanın kapısını açtı. Yazar, sahadaki performansa odaklanmak yerine gürültüye, bildirilere ve tanıtım videolarına dayanmak olarak tanımladığı tutumu eleştirdi; ayrıca Perez'e ve mevcut dönemin yönetiminde Mourinho'ya yaptığı bahse de eleştiriler yöneltti.

Başlığını "Florentino Perez ve Mourinho: Hiç futbol oynamadan çok bağırma sanatı" olarak koyduğu yazısında Scocchia, kulübün medya söylemini eleştirmekle yetinmedi; Roma maçında yaşananları da hatırlatarak İtalyan ekibinin uzun süre boyunca üstünlüğünü dayattığını, ardından gözlerin futbol konuşmak yerine yeniden Real Madrid'i çevreleyen tartışmaya döndüğünü belirtti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

İşte yazının metni:

"Barcelona'nın güzel oyunu hakkında yazmak istiyordum; belki de sosyal medyada denk geldiğim, Messi'nin kıl payı kaçan gollerine dair harika bir video hakkında. Son haftalarda düştüğüm aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyordum. Ancak Barcelona'dan 600 kilometre uzakta tanık olduğumuz, alay konusu olmaya müsait o saçma sahne gerçekten binlerce kelimeyi hak ediyor. Biliyorum sevgili okur, bu bir tür takıntı gibi görünebilir; ama aslında sadece bir eğlence ve keyif.

Real Madrid, üstü başı dağılmış bir dilenciye dönüşen o soylu devdir. Ya da büyük İtalyan yazar Gianni Brera'nın tanımlayacağı gibi: "Yücelerden düşmüş bir soylu." Onlarca bildiri, futboldan yoksun maçlar ve kulübün resmi kanalında yayınlanan yüzlerce gülünç tanıtım videosunun ardından, Florentino Perez'in Jose Mourinho'yu etrafındaki her şeyi havaya uçurmak için transfer ettiğini tam bir güvenle söyleyebiliriz. Zira fikirler tükendiğinde ve insan döneminin sonunu yaşadığında, elinde kalan tek şey gürültünün o kadar sağır edici olmasını ummaktır ki, başkaları uçuruma yuvarlanışı görmesin. Ama bu kamuflaj yöntemi artık o kadar açık ve o kadar bayağı hale geldi ki, gerçeği saklamak imkânsız. Hile ilk seferde işe yarayabilir, fakat ikinci kez tekrarladığınızda foyanızın ortaya çıkma riskini alırsınız. Sanırım bu noktada hepimiz bunu fark ettik.

Gelelim futbola: Real Madrid'in son Avrupa maçında, sonuçtan ve Real Madrid'in o alışılmış geri dönüşünden bağımsız olarak, Roma 80 dakika boyunca ona tamamen üstün geldi. Bu, İtalya'da işlerin bittiği gibi ev sahibi için bir trajediyle sona eren bir futbol gezintisiydi. Mourinho olanların gerçeğini çok iyi bildiği için erken harekete geçti; gelişmeleri önceden sezme yeteneğini sergileyerek maçın başlamasından dakikalar önce ortaya çıktı ve Real Madrid'in bir kez daha maruz kaldığını söylediği sürekli saldırıyı kınadı.

Oyunculardan birinin cezasının maçın başlamasından dakikalar önce açıklanması, takımın bir numaralı yıldızının konsantrasyonunu dağıtmayı amaçlayan Makyavelist bir plandı. Hem de o pek çok yıldızdan biri! Profesyonel bir oyuncunun önceden duyurulmuş bir cezayı kaldıramayacağını düşünüyorsa, onlara ne kadar az güveniyor demek ki! Ancak hak ettikleri için değil maaşları sayesinde takıma hükmedenlerden daha fazla rekabete hazır görünen yedek oyuncularının yardımıyla, bu mağduriyet kartını başka bir fırsatta kullanmak üzere sakladı.

Florentino'nun elinde, oyuncularının sahada sahip olduğundan fazla fikir yok. Bu yüzden her şeyini, çeşitli eksiklikleri gizlemek için çok bağırma sanatını iyi bilen Portekizli teknik direktöre yatırdı. Mevcut görev süresini tamamlayacağından kuşku duyduğum Florentino Perez ise kendi televizyon kanalının ürettiği videolara, takımının performansından daha fazla ilgi gösteriyor. Orada bol gürültü, bol bildiri ve azıcık futbol var. Burada ise sadece eğlence ve keyif."