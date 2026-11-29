Al Ittihad ve Al Ahli kamplarında Cidde derbisi hesapları erkenden başladı. Roshn Suudi Ligi'nin 15. haftasında 11 Aralık'ta oynanacak merakla beklenen mücadele öncesinde dört oyuncu, sarı kart birikimi nedeniyle zirveyi kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

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14. hafta, dört oyuncuyu zorlu bir disiplin sınavıyla baş başa bırakıyor. Her birinin, takımının bir sonraki maçında yeni bir sarı kart görmekten kaçınması gerekiyor. Aksi takdirde bir maçlık cezası anlamına gelen dördüncü sarı karta ulaşacak ve Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nde yer alan Alinma Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen derbide forma giyemeyecek.

Bu mücadelenin önemi yalnızca taraftar ve rekabet açısından taşıdığı değerle sınırlı değil. Maç, sezonun kritik bir dönemine denk geliyor. Bu da öncesinde herhangi bir as oyuncunun kaybedilmesini iki teknik ekibin planları açısından olası bir darbe hâline getiriyor, özellikle de tehlike altındaki oyuncuların iki takımda farklı mevkilerde görev yapması nedeniyle.

Dion Lopy tehlikeyle yüz yüze, Al Ahli'nin üç oyuncusu risk altında

Suudi Profesyonel Futbol Ligi'nin internet sitesindeki istatistiklere göre ceza tehlikesi bulunan oyuncular listesinde Al Ittihad'ın Senegalli oyuncusu Dion Lopy ile Al Ahli'nin üçlüsü Senegalli Valentin Atangana, Ziyad Al Johani ve Saad Balobaid yer alıyor.

Lopy, bu sezon Al Ittihad'ın 4., 5. ve 8. haftalarda Al Fateh, Al Nassr ve Al Hilal ile oynadığı maçlarda üç sarı kart gördü. Oyuncu, Al Ahli karşısında sahaya çıkmak istiyorsa gelecek hafta Al Khaleej karşısında kart görmemek zorunda.

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Al Ahli cephesinde ise Atangana da aynı sınırda bulunuyor. Oyuncu, Al Diriyah, Al Qadsiah ve Al Fateh maçlarında üç sarı kart gördü. Ziyad Al Johani ise sarı kartlarını 2. haftada Abha, 9. haftadan ertelenen maçta Al Nassr ve 13. haftada Al Taawoun karşısında gördü.

Saad Balobaid'in kart sicili ise 5. haftada Al Riyadh karşısında başladı. Oyuncu, son iki maçta Al Nassr ve Al Taawoun karşısında iki sarı kart daha görerek o da cezaya bir kart uzaklıkta kaldı.

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Listede Al Ittihad'ın savunma oyuncusu Hassan Kadesh de üç sarı kartla yer alıyor. Ancak sakatlığı nedeniyle gelecek haftaki maçta oynayıp oynayamayacağı belirsiz ve bu durum onun konumunu diğer isimlerden farklı kılıyor.

Al Khaleej ve Al Faisaly: Derbi öncesi kritik durak

Önümüzdeki iki maç, merakla beklenen zirve öncesinde dört oyuncunun akıbetini belirleyecek. Al Khaleej, cuma günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda Al Taawoun'u ağırlayacak. Al Ahli ise Cidde'deki Prens Abdullah Al Faisal Şehri Stadyumu'nda Al Faisaly ile karşılaşacak.

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Puan toplama isteği ile derbiye hazır olma arasında kalan risk altındaki oyuncular, mücadeledeki hırsları ile yeni bir sarı kart görme riskinden kaçınma arasında denge kurmak zorunda kalacak.

14. hafta, iki takımın zirveye hazırlığında etkili bir durağa dönüşebilir. Bu etki yalnızca iki maçın sonuçlarıyla değil, Al Ittihad ve Al Ahli taraftarları için özel önem taşıyan bu mücadelede teknik direktörlerin hangi isimlere güvenebileceğinin belirlenmesiyle de ortaya çıkacak.