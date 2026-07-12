Cidde Birliği, Şarahili’nin yerini doldurmak için Al-Hilal’ın “Kayası”nı düşünüyor

Cidde İttihad Kulübü, oyuncusu Ahmed Şarahili’nin sakatlığını telafi etmek amacıyla, bu yaz transfer döneminde Al-Hilal’ın savunma oyuncusu Ali Al-Bulaihi ile sözleşme imzalamayı değerlendiriyor.

Şarahili, ayak tendonundan sakatlandı; bu durum, Cidde İttihad Kulübü'nü, Al-Hilal ile sözleşmesi 2027 yazına kadar süren Al-Bulaihi'yi kadrosuna katmayı düşünmeye itti.

36 yaşındaki Al-Bulaihi, geçen sezonun ikinci yarısını Al-Shabab'da kiralık olarak geçirdikten sonra tekrar Al-Hilal'a dönmüştü.

"El-Şerk El-Awsat" gazetesine göre, Cidde İttihadı, Şarahili'nin yokluğunu telafi etmek için yerli bir stoper arıyor ve tercihini El-Belihi'den yana kullandı.

Gazete, Al-Hilal yönetiminin Al-Bulaihi’nin ayrılmasına izin verme konusundaki tutumunun, özellikle Hassan Tambakti’nin sakatlığı sonrasında hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

"El-Şerk El-Awsat" gazetesi, El-Belehi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Ceda İttihad yönetiminin, Al-Najma'nın savunma oyuncusu Nasser Al-Haleel'i bir başka yerli seçenek olarak değerlendirdiğini belirtti.