Chuba Akpom'un ardından Amsterdam'dan iki oyuncu daha ayrılıyor: "Ajax çoktan veda etti"

Algemeen Dagblad gazetesi adına Johan Inan'ın haberine göre, Ajax artık Oleksandr Zinchenko ile yoluna devam etmeyecek. 29 yaşındaki sol bek, kış transfer döneminde sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı, ancak bu sözleşme uzatılmayacak.

Böylece Zinchenko'nun Ajax'taki macerası sadece yirmi resmi dakikayla sınırlı kalacak. Şubat ayında Fortuna Sittard ile oynanan iç saha maçında (4-1) Ukraynalı oyuncu dizinden ağır bir sakatlık geçirdi.

Bu durum sadece sportif açıdan değil, finansal açıdan da bir dramaydı. Ajax, Zinchenko'nun hizmetleri için Arsenal'e 1,5 milyon euro ödemişti. Zinchenko, son yıllarda Ajax'ın yeni maaş tavanının iki katından fazlasını kazandığı için, daha uzun süreli bir işbirliği başından beri aslında söz konusu bile değildi.

AD gazetesine göre, teknik direktör Jordi Cruijff artık kesin kararını verdi. "Ajax bile veda etti" yazıyor.

Kulüp ayrıca Vítězslav Jaros'tan da ayrıldı. 24 yaşındaki kaleci bu sezon Liverpool'dan kiralanmıştı, ancak Şubat ayında antrenmanda ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmadığından, Çek oyuncu Liverpool'a geri dönüyor. Jaros, Ajax formasıyla 26 maçta kaleyi korudu.

Cruijff, Wout Weghorst ve Takehiro Tomiyasu'nun durumunu henüz değerlendirmedi. Onların da sözleşmeleri sona eriyor, bu nedenle diğer kulüplerle görüşme yapma özgürlüğüne sahipler, ancak Amsterdam'da daha uzun süre kalmaları da yüzde yüz ihtimal dışı değil.