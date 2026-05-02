Chuba Akpom, Ipswich Town ile Premier League'e yükseldi ve Ajax'tan milyonlarca sterlinlik bir transfer bedeli karşılığında ayrıldı

Ipswich Town, bir sezonun ardından Premier League'e geri dönüyor. Teknik direktör Kieran McKenna'nın takımı, Cumartesi öğleden sonra Championship'te ilk iki sıraya girebilmek için evinde Queen Park Rangers'ı yenmek zorundaydı ve bunu 3-0'lık skorla başardı. Bu sonuç, Chuba Akpom'un Ajax'tan Ipswich'e kesin olarak transfer olacağı anlamına da geliyor.

Championship şampiyonu Coventry City'nin Premier League'e yükselmesi çoktan kesinleşmişken, son maç gününden önce ikinci sırayı kimin alacağı hala belirsizdi. Ipswich'e bir galibiyet yeterliydi, ancak puan kaybı durumunda takipçileri Millwall, Middlesbrough ve Southampton'ın da şansı olacaktı.

Azor Matusiwa'nın ilk 11'de yer aldığı ve Akpom'un tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldığı Ipswich, QPR karşısında rüya gibi bir başlangıç yaptı. Dokuzuncu dakikada George Hirst ve Jaden Philogene'nin golleriyle skor 2-0 oldu. Kasey McAteer, ikinci yarıda skoru 3-0'a getirerek maçı kesinleştirdi.

Ipswich'in yükselmesi, Akpom'un Ajax'taki sözleşmesinin kesin olarak sona erdiği anlamına geliyor. 30 yaşındaki forvet, bu sezon Championship kulübü tarafından kiralanmıştı, ancak yükselme durumunda Ipswich, Akpom'u 9 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle zorunlu olarak satın almak zorundaydı. Şimdi bu gerçekleşecek.

Akpom, 2023 yılında Ajax tarafından Middlesbrough'dan 12 milyon euroya transfer edilmişti. Sonraki sezonlarda Amsterdam ekibi için 68 resmi maça çıktı: 23 gol, 4 asist.

2025 kışında Akpom, altı aylığına Lille OSC'ye kiralandı. Geçen yaz Johan Cruijff ArenA'ya geri döndü, ardından Ajax onu tekrar kiraladı: bu sefer Ipswich'e.

Bu arada, Ipswich'in bu transferden ne kadar memnun olacağı da bir soru işareti: Akpom bu sezon 31 resmi maçta forma giydi, bunlardan 9'unda ilk 11'de yer aldı, ancak sadece 2 gol attı ve 1 asist yaptı.