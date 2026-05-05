Chuba Akpom, Amsterdam'dan kesin olarak ayrılmasının ardından Ajax'a ve taraftarlara seslendi

Chuba Akpom, sosyal medyadan Ajax'a ve taraftarlarına veda etti. 30 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezonun ardından Ipswich Town'a kesin olarak transfer olacak ve Amsterdam'da geçirdiği zaman için minnettar olduğunu belirtti.

Geçen yaz kiralama sözleşmesi hazırlanırken Ajax, Ipswich'in Premier League'e yükselmesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu şartını koymuştu. Geçtiğimiz hafta sonu The Tractor Boys, QPR'yi 3-0 yenerek bunu başardı.

Ajax'ın 9,3 milyon euro alacağı bildiriliyor; bu meblağ, teknik direktör Jordi Cruijff'in yaz transfer dönemi öncesinde çok işine yarayacak. Ayrıca Ajax, eski teknik direktör Sven Mislintat'ın Akpom'a verdiği yüksek maaştan da kurtulmuş oldu.

"Sevgili Ajax ve taraftarlar," diye başlıyor Akpom. "Kulüpte zor bir dönem geçirmiş olsam da, her anın tadını çıkardım. 10 numaralı formayı giymek gerçekten bir onurdu ve burada geçirdiğim zaman için her zaman minnettar kalacağım."

"Harika Avrupa gecelerini ve De Klassiekers maçlarını yaşamak ve Johan Cruijff ArenA'da kapalı gişe oynayan bir takımda forma giymek çok özeldi. Gelecekte sana en iyisini diliyorum, Ajax. Chuba."

Akpom, 2023 yazında Mislintat'ın yaptığı birçok transferden biriydi ve Ajax adına Middlesbrough'a 12 milyon avrodan fazla bir transfer ücreti ödendi. Forvet, o dönemde Championship'te gol kralı unvanını kazanmıştı.

Ancak Akpom, Amsterdam'da hiçbir zaman forvet pozisyonunda düzenli bir yer edinemedi. Sol kanat oyuncularının ciddi eksikliği ve Mika Godts'ın sakatlığı nedeniyle Akpom bir süre sol kanat olarak oynatıldı, ancak bu pozisyonda başarılı olamadı.

30 yaşındaki Akpom, yeni yükselmiş olan takımla 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Oxford United ve Hull City maçlarında attığı iki golle, Ipswich'in başarısına küçük de olsa bir katkı sağladı.