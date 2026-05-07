Chuba Akpom, Ajax'taki 'zorlu dönem'in ardından: 'Neredeyse kendimizi suçlu hissediyorduk ki...'

Chuba Akpom, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda Ajax'ta "zor bir dönem" geçirdiğini itiraf etti. Otuz yaşındaki İngiliz futbolcuya göre, Sven Mislintat tarafından transfer edilmiş olması da durumu kolaylaştırmadı.

Ipswich Town, Akpom'un mütevazı rolüne rağmen kısa süre önce Premier League'e yükseldi. Bu, Ajax için iyi bir haberdi, çünkü kulüp bu sayede 9,3 milyon euro gelir elde edecek.

Bu durum, İngiliz oyuncunun kiralama sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonuyla doğrudan ilgili. Akpom bu konuda, "Bundan çok memnunum" diyor. "Ajax harika bir kulüp. Bu transfer ücretini hak ettiklerini düşünüyorum ve onlara en iyisini diliyorum."

İngiliz oyuncu, "zor bir dönem"den bahsediyor ve iki taraf arasındaki ilişkinin neden sonuçta başarılı olamadığını bildiğini düşünüyor. "Ajax, birçok yeni oyuncu, yeni bir teknik direktör ve yeni bir teknik direktörle büyük bir geçiş sürecindeydi."

"Bu kadar çok değişiklikle hemen başarılı olmak zor. Ajax'a istikrarlı bir dönemde gelmek isterdim. Oysa şimdi tüm transferler zorluklar yaşıyordu," diyor. Akpom, Sven Mislintat tarafından kulübe getirilen on iki oyuncudan biriydi. Bunun kendisine yardımcı olmadığını dürüstçe itiraf ediyor.

"Pek çok kişi onu eleştirdi. Mislintat'ın transfer ettiği oyuncular, uzun ve pahalı bir sözleşme imzalamış oldukları için neredeyse suçluluk duyuyorlardı. Bu durum özgüvenimizi zedeledi ve bence bize daha eleştirel bir gözle bakılmaya başlandı."

Mika Godts

Forvet, Johan Cruijff ArenA'da futbol oynamayı özlediğini söylüyor. Ayrıca eski takım arkadaşı Mika Godts'u da özlüyor. "O benim en iyi futbol arkadaşım. Onu daha çok ailemden biri olarak görüyorum. Sık sık konuşuyoruz ve onunla inanılmaz gurur duyuyorum."

"Gol ya da asistlerle yine önemli bir rol oynadığında ona sürekli mesaj atmak zorunda kalmaktan yoruldum," diyor Akpom gülümseyerek. "Ajax'a geldiğimde Mika on sekiz yaşındaydı. Her gün antrenmandan sonra ekstra şut çalışması yapardık."

"Şimdi onun bu kadar çok gol attığını görüyorum ve diyorum ki: 'Buna harcadığımız emekleri unutma. İşte bu yüzden parlıyorsun!' Mika doğru sistemde her pozisyonda oynayabilir," diyor Akpom. "Ona uygun, iyi futbol oynayan ve onu doğru şekilde kullanacak bir Premier League kulübü bulması gerekiyor."