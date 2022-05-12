Fransa Kupası finalinde Nantes karşısında 1-0 mağlup olan ve kupayı kaybeden Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier karşılaşmanın ardından taraftarlarına tepki gösterdi.

Nice taraftarlarının Nantes'dan Cardiff City'e transfer olmak üzere çıktığı uçak yolculuğunda uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'ya yönelik tezahüratları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Galtier, Arjantinli oyuncunun ailesinden de özür diledi.

Fransa Kupası finalinde Nantes’a karşı kaybeden Nice takım taraftarlarının, hayatını kaybeden eski Nantes oyuncusu Emiliano Sala hakkında “Arjantinli, yüzme bilmiyor, Emiliano, sular altında” tezahüratı yapmasının ardından Galtier’den ders niteliğinde bir basın toplantısı geldi. pic.twitter.com/KEaBKjfaWK — Nâfi Alpay (@alpaynafi) May 11, 2022

Galtier takımının taraftarlarının, "Arjantinli, yüzme bilmiyor, Emiliano, sular altında” şeklindeki tezahüratlarının utanç verici olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Duyduklarımı tanımlayabileceğim bir cümle yok. Soyunma odasında herkes bunun şokunu yaşıyor.

"Oyuncularım ve teknik ekibim adına Sala'nın ailesinden ve Nantes kulübünden özür diliyoruz. Bir stadyumda birçok şey duyabilirsiniz. Eğer bu söylediklerimden dolayı bana tepki göstereceklerse antrenman tesislerimize gelsinler ve yüzlerine de söyleyeyim.

"Buraya gelip ölülere küfür ve hakaret edeceklerse evlerinde kalmaları daha iyi olur"

Öte yandan Nice kulübü de karşılaşmanın hemen ardından bir açıklama yayımladı ve söz konusu tezahürata tepki gösterdi:

"Nice ailesi olarak bu akıl almaz ve sefil tezahüratı kınıyoruz. Emiliano Sala'nın ailesine ve sevenlerinin her zaman yanındayız. Futbol dünyasının bu eylemden büyük bir üzüntü duyduğunu biliyoruz ve bunun bir daha hiçbir zaman tekrarlanmayacağını umuyoruz"

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