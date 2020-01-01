Christoph Kramer: Doping testi sırasında Lionel Messi'den formasını istemiştim

Alman orta saha oyuncusu, Leverkusen'de oynadığı dönemdeki bir Barcelona maçının ardından Messi'nin formasını nasıl istediğini açıkladı.

Borussia 'ın orta saha oyuncusu Christoph Kramer, formasını giyerken ile karşılaştıkları bir Şampiyonlar Ligi maçından ilginç bir anısını itiraf etti.

Maçın ardından 'yle birlikte aynı odada doping testine sokulduğunu söyleyen Kramer, o sırada cesaretini toplayıp Messi'den formasını istediğini ve Messi'nin de kendisini kırmadığını söyledi.

Goal ve SPOX' a konuşan Kramer, "Messi'ye doping testi sırasında formasını bana verip veremeyeceğini sordum. Yanında oturtuyordum. Başıyla beni onayladı, sonra formasını çıkardı. 'Teşekkür ederim' dedim, 'Rica ederim' dedi ve aramızda bu şekilde bir forma değişimi oldu" dedi.