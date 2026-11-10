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Bayern Münih, eski scouting departmanı başkanı Nils Schmadtke'nin görevine kulüp içinden birini getirmeyi planlıyor gibi görünüyor.

Bir kicker haberine göre Almanya'nın rekor şampiyonu, oyuncu izleme yapılanmasını tamamen yeniden düzenlemek istiyor. Ancak geleceğe dönük plan son hâlini alana kadar, bahardan bu yana baş gözlemci olarak görev yapan Christoph Kresse'nin en azından geçici olarak Schmadtke'nin yerini alması bekleniyor.

Bayern Münih, kasım ayı başında scouting departmanı başkanıyla "güvene dayalı görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak" yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu. Schmadtke'nin iş sözleşmesi 31 Ocak 2027'ye kadar devam edecek; ardından kulüpten ayrılacak. Başlangıçta Münih ekibiyle 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Schmadtke ile yolların ayrılması hiç de sürpriz değildi. Yönetim tarzı nedeniyle kulüp içinde eleştiriliyordu. Eski Bundesliga kalecisi ve yöneticisi Jörg Schmadtke'nin oğlu, Münih'te sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in yakınındaki isimlerden biri olarak görülüyordu. İkili daha önce Borussia Mönchengladbach'ta birlikte çalışmıştı.

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Scouting departmanının başında bulunan Schmadtke, profesyonel takımın ve altyapının oyuncu izleme faaliyetlerinden sorumluydu. kicker'e göre Säbener Straße'de, kampüste yeniden tek bir oyuncu izleme yapılanmasına geçilebilir. Bu da klasik departman başkanlığı görevini gereksiz hâle getirebilir.

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Schmadtke ile yolların ayrılmasından bu yana Christopher Vivell'in adı Bayern Münih çevresinde sık sık gündeme geldi. Ancak habere göre Manchester United'ın mevcut baş gözlemcisi ve Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund'un yakınındaki isimlerden biri olan Vivell, Münih'te artık gündemde değil. İkili daha önce RB Salzburg'da birlikte çalışmıştı.

Bunun nedeni, görünüşe göre Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler ve Bernhard Seonbuchner gibi eski RB yöneticilerinden bazılarının hâlihazırda rekor şampiyonda çalışması. Kulüp yönetiminde, Red Bull geçmişi olan bir başka ismin kulüpte üst düzey bir göreve getirilmesinin şart olmadığı görüşü hâkim gibi görünüyor.