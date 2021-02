Christian Vieri: Cristiano Ronaldo sizinleyken her şeyi kazanabilirsiniz

Juventus’un eski oyuncusu Christian Vieri, siyah-beyazlı kulübün Cristiano Ronaldo önderliğinde her şeyi kazanabileceğini söyledi.

Serie A ekiplerinden Juventus’un eski oyuncusu Christian Vieri, siyah-beyazlı kulübün mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan eski golcü, Juventus'un teknik direktörü Andrea Pirlo'ya destek çıkarken, Cristiano Ronaldo'nun takımda olmasının önemine de değindi.



Stats Perform News' e konuşan Vieri, Ronaldo’ya övgülerde bulunarak, “Juventus her yıl her şeyi kazanabilir. Harika bir yanları var. Ronaldo yanınızda olduğunda, her zaman 1-0 başlarsınız” ifadelerini kullandı.



Pirlo hakkında da değerlendirmede bulunan eski golcü, “Pirlo eğlenceli bir adam. O herkesin gördüğü şeyin tam tersi. O eğlenceli bir adam. Elbette TV'de herkes farklıdır, değil mi? Daha sakin. Onun çıldırdığını asla görmezsin O [Antonio] Conte'nin tam tersidir. Görüyorsun Conte, oynuyor gibi” sözlerini sarf etti.



Sezona iyi başlayamayan ve İtalya’da eleştirilerin odağındaki isim olan Pirlo’ya destek veren Vieri, “Bu onun ilk deneyimi. İyi vakit geçiriyor. Şimdiden bir kupa kazandı. Oyun kazanıp maç kaybedersiniz, bu hocalığın bir parçasıdır. Belki kazandığından daha fazla kaybeder, bazı hocalar bunu yapar. Ama hocalık yapmaktan mutlu, yapmak istediği buydu. Harika bir ekibi var. Bu sezon her şeyi kazanabilir. Bakalım ne olacak? Arka arkaya dokuz yıl lig şampiyonu olmak, elbette er ya da geç onu kaybedeceksiniz çünkü her yıl bu motivasyona sahip olamazsınız" dedi.



Juventus’un kadro kalitesine de vurgu yapan Vieri, “23 tane harika oyuncuları var. Büyük, uzun bir yedek kulübeleri var. Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Arthur yedek kulübesinde kalıyor. Ama hepsi harika oyuncular” diye konuştu.