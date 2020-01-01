Christian Vieri: Brezilyalı Ronaldo, Portekizli Ronaldo'dan çok daha iyi

Christian Vieri bir dönem birlikte forma giydiği Brezilyalı Ronaldo'nun, Portekizli Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Kendi dönemlerinin ikonik ismi olmayı başaran iki Ronaldo yeniden karşı karşıya.

Christian Vieri, Brezilyalı Ronaldo'nun adaşı 'dan çok daha iyi olduğunu öne sürdü.

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Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Vieri, "Ronnie benim çok iyi bir arkadaşım ve onunla aynı takımda forvet olarak oynadığım için şanslıydım. Her şeye sahipti. Oldukça güçlü ve hızlıydı. Bir dansçı gibiydi. Topla adeta dans ediyordu. Brezilyalı Ronaldo, Cristiano Ronaldo'dan kesinlikle daha iyiydi" şeklinde konuştu.

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Vieri, Portekizli Ronaldo'nun yeteneğinden de övgüyle bahsederken, onun bir makine gibi olduğunu söyledi:

"CR7, bir savaş makinesi. Yaptığı ve yapmaya devam ettiği şeyler inanılmaz. Cristiano, İtalyanların deyimiyle, 'dudaklarının arasındaki sigara' ile 40 yaşına kadar oynayabilir. Heykel gibi bir fiziğe sahip."