Christian Romero, Atlético Madrid'e imza atmanın eşiğinde. Nicolò Schira'nın haberine göre stoper, Tottenham Hotspur'dan ayrılarak İspanya'nın başkentinde 2030'a kadar sözleşme imzalayacak.

Romero'nun bu sezonun ardından Tottenham'dan ayrılacağı bir süredir zaten biliniyordu. Kulübün kaptanı, geçen sezonun sonunda ayrılık talebini iletti.

Uzun süre Inter'in Arjantinli oyuncuyu transfer edeceği düşünülüyordu, ancak 45 milyon euro talep eden Tottenham ile anlaşma sağlanamadı.

Atlético ise bu bedeli ödemeye hazır ve anlaşmaya çok yakın. Transfer piyasası uzmanına göre şu anda son detaylar netleştiriliyor.

Romero, Atlético'da yıllık altı milyon euro maaş alacak. 2030 yılının ortasına kadar sözleşme imzalayacak ve ardından 2031 yılının ortasına kadar uzatma opsiyonu bulunacak.

Romero, Kuzey Londra ekibi adına toplam 122 maça çıktı. 11 gol attı. 2022'de Arjantin ile dünya şampiyonu oldu.

Romero, Atlético'da Arjantinli teknik direktör Diego Simeone'nin yönetiminde forma giyecek. Madrid'de Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşları Julian Álvarez, Juan Musso ve Nahuel Molina ile de buluşacak.