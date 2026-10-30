RedBird Capital Partners’ın başındaki Gerry Cardinale, yatırım şirketinin Suudi Pro Ligi’nin devlerinden Al Nassr’ı devralma olasılığını değerlendirdiğini doğruladı. Portföyünde ABD milli takımının yıldızı Christian Pulisic’in forma giydiği AC Milan ve Toulouse da bulunan Amerikalı iş insanının adı, şu anda Cristiano Ronaldo’nun liderlik ettiği kulübü satın alma girişimiyle anılıyor.

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Cardinale, Al-Nassr'ı satın alma olasılığını değerlendiriyor

Amerikalı yatırım yönetimi şirketi RedBird Capital Partners, şu anda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait olan ve kaptanlığını Portekizli forvet Ronaldo'nun yaptığı Al-Nassr'ı satın alma olasılığını değerlendiriyor.

Haberlere göre satın alma planı, 41 yaşındaki Ronaldo'nun 2023'te katıldığı takımın ortaklarından biri olmasını sağlayabilir. RedBird, futbol yatırımlarına yabancı değil. Şirket, 2020'de Fransız ekibi Toulouse'un yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın aldıktan iki yıl sonra İtalyan devi AC Milan'ı bünyesine katmıştı.

Satın alma gerçekleşirse hem Milan'ın öne çıkan oyuncusu Pulisic'i hem de futbolun simge isimlerinden Ronaldo'yu kapsayan dikkat çekici bir çok kulüplü yapı ortaya çıkacak.

“Ronaldo ile tanışmak isterim”

Satın alma sürecine ilişkin haberler hakkında Gazzetta dello Sport'a konuşan Cardinale, ilgisini doğrularken görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.

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Cardinale, “Al-Nassr fırsatını değerlendirmek için görüşmeler yapıldı ve konuyu incelemem için benimle iletişime geçildi, ancak henüz ön aşamadayız. Orta Doğu'da çok çalışıyorum” dedi.

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RedBird'in başındaki isim, Suudi Arabistan'daki futbolcu sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ronaldo ile iş birliği ihtimaline de değindi ve forvetin uzun vadeli hedeflerini öğrenmek istediğini söyledi.

Cardinale, “Ronaldo ile tanışmak isterim çünkü emekli olduğunda ne yapmak isteyebileceğini ve Suudi kulübüyle gelecekte nasıl bir ilişki kurabileceğini merak ediyorum. Toulouse ve AC Milan'a zaten sahip olsam da birden fazla kulübü yönetme olasılıklarını değerlendirmeye devam edeceğim” diye ekledi.

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Tarihin peşindeki bir uzaylı

Ronaldo, sahada etkileyici formunu sürdürüyor. Tecrübeli forvet, Al Nassr'ın perşembe günü Suudi Pro Ligi'nde Al-Kholood'u 5-3 yendiği maçta hat-trick yaparak kariyerindeki 1.000 gol hedefine biraz daha yaklaştı. Tarihî sayıya ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı.

Sekiz gollü heyecanlı karşılaşmayı tribünden izleyen boksör Oleksandr Usyk, üretken forveti tek kelimeyle “uzaylı” olarak tanımladı.

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Etkileyici galibiyetin ardından Al Nassr kaptanı, son başarısını kutlamak için sosyal medyada paylaşım yaptı. Ronaldo, “Harika galibiyet, harika takım performansı” diye yazdı. “Hat-trick yaparak katkı sağladığım için mutluyum!”

Tarihî bir dönüm noktasına yaklaşırken

Ronaldo daha önce görülmemiş 1.000 gol hedefine yaklaşırken gözler, Suudi Pro Ligi'ndeki gol performansının devamında olacak. Saha dışında ise RedBird'in ön görüşmeleri, bu iddialı satın alma girişiminin ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyecek. Girişim, Cardinale ile futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri arasında Ronaldo'nun emekliliği sonrasında yönetim düzeyinde bir ortaklığın yolunu açabilir.