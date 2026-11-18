ABD, teknik direktörünü kaybetti ancak yıldızı Christian Pulisic'in parlamasını izlemeye devam ediyor. Pulisic, Concacaf Nations League çeyrek final rövanşında Haiti karşısında bir kez daha maçın yıldızı oldu. Cincinnati'deki TQL Stadı'nda oynanan maçta ABD, McKennie'nin iki asistini yaptığı gollerle, Milanlı Pulisic ve Hall'un golleri sayesinde 2-0 kazandı.

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İlk maçta iki gol atan Milanlı futbolcu, rövanşta da rakibiyle gollü bir şekilde kapıştı ve skoru 1-0'a taşıyan golü attı. Pozisyonu Julian Hall'a verdiği pasla başlatan Pulisic, Hall'un sağ kanata gönderdiği topun ardından Weston McKennie'nin ortasını aldı. Juventuslu futbolcu McKennie'nin ortası, çapraz makas vuruşuyla topu uzak direğe gönderen Pulisic'e geldi. Hareketsiz kalan Alexander Pierre, golü önleyemedi.

Bu, Chelsea ve Borussia Dortmund'un eski futbolcusu Pulisic'in ABD formasıyla attığı 36'ncı gol oldu. Pulisic, geçen yıl kaybettiği formunu bu sezon yeniden yakaladı. 2026'nın ilk aylarında, fiziksel sorunlar nedeniyle de golcülükten uzak kalan ve Allegri yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Milan'ın oyuncusu, bu sezon ligde 8 maçta 4 gol attı. Avrupa Ligi'nde ise henüz gol atamadı ancak Amorim için hâlâ değerli bir oyuncu.

Milli maç arası öncesinde Milan'la sözleşmesini yeniledi. 2027'de bitecek sözleşmesi yerine 2031'e kadar sürecek yeni anlaşma yaptı ve maaşında büyük artış sağladı. Bonusu dışarıda bırakan yıllık net maaşı 5 milyon euroya ulaşacak. Böylece Decreto Crescita'nın vergisel avantajlarıyla brüt maaşı 6,5 milyon euro olacak.

Pulisic'i çok beğenen Cardinale, onu göndermeyi hiç düşünmedi. Yazın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Pulisic, aralarında Major League Soccer takımı New York City FC'nin de bulunduğu birçok kulübün gündemine geldi. Ancak RedBird'ün patronu ve Milan, Pulisic'i sportif ve ticari açıdan önemli bir isim olarak gördüğü için görüşmeler ilerlemedi.

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Pulisic, 2023 yazında Chelsea'den Milan'a geldiğinden bu yana tüm kulvarda 145 maçta 46 gol attı.