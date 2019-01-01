Christian Luyindama: Nonda'dan dolayı Galatasaray'ı herkes bilir

Galatasaray'ın geçen sezon ara transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı Christian Luyindama, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

'da gösterdiği performansla takımdaki yerini sağlamlaştıran Christian Luyindama, transfer sürecinden takımdaki uyumuna dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Luyindama, Sabah'tan Mehmet Özcan'a verdiği röportajda, "En büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim." dedi.

Demokratik Kongolu stoperin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Galatasaray'ı tercih ettim"

" 'da Standard Liege'de iyi bir sezon geçiriyordum. Ara transfer döneminde İspanya'dan , 'dan Krasnodar ve Alman kulüplerinden teklifler geliyordu ve bir anda Galatasaray da teklif yaptı. Tüm bunların arasında en büyük olan takımı yani Galatasaray'ı tercih ettim. Taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki atmosfer de bu tercihte önemli oldu."

"Fatih Terim baba gibi"

"Geldiğimden beri Fatih hocanın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana adeta babalık yapıyor. Yeteneklerimi biliyor ve Galatasaray'da nasıl oynamam gerektiğini anlatıyor. İlk 2-3 maç bir alışma süreci oldu, sonrasındaki adaptasyon dönemi iyi geçti. Galatasaray çok fazla pas yapan bir takım ve hocamız idmanlarda sürekli "Pas, pas, pas" diyordu. Ben de pas oyununa alışmaya çalıştım ve iyi bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Yeni sezon hazırlık kampında daha iyi bir seviyeye geleceğim."

"Nonda'dan dolayı herkes Galatasaray'ı bilir"

"Kongo'da Shabani Nonda'dan dolayı Galatasaray'ı herkes bilir. Aslında Galatasaray sadece Kongo'da değil tüm dünyada bilinen büyük bir kulüp."

"Bir sonraki numaram 28"

"Profesyonel olarak futbola başladığım Mazembe takımı Kongo'da büyük bir kulüptü ve orada 25 numaralı formayı giyiyordum. Sonra Standard Liege'e geçtim. Orada bana 26 numaralı formayı verdiler. Galatasaray'a geldiğimde de boşta 27 numaralı forma vardı, o yüzden 27'yi aldım. Gelecekte bir sonraki muhtemel takımımda da 28 numaralı formayı giyeceğim."