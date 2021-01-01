Christian Gross: Ozan Kabak, Liverpool'u duyduğunda çok tereddüt etmedi

Schalke 04’ün teknik direktörü Christian Gross, Ozan Kabak’ın Liverpool'a transfer olmayı düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Schalke 04’ün teknik direktörü Christian Gross, millî futbolcu Ozan Kabak’ın Liverpool'a transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Gross, Kicker dergisinde yer alan haberde, Schalke 04’ün Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli Shkodran Mustafi'yi takıma katarak telefi ettiğini belirtti.

"Hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok"

Ozan Kabak’ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, “Ozan Liverpool’un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe (transferin) gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti. Kariyerine Liverpool'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok" ifadesini kullandı.

Gross, millî futbolcunun Premier Lig’de başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, Liverpool’da Jürgen Klopp yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, dün 20 yaşındaki Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.