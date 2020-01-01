Christian Eriksen: Yedek oturmak istemiyorum

Inter’in Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, sahada daha fazla süre almak istediğini söyledi.

Ocak ayında ’dan ’e transfer olan Christian Eriksen, teknik direktör Antonio Conte’nin değişmez isimlerinden olamadı.

’da yeni sezonun ilk üç maçında toplamda 73 dakika sahada kalan Eriksen, milli takım kampında yaptığı açıklamada bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Bütün sezon yedek oturmak gibi bir isteği olmadığını belirten Danimarkalı, “Umarım teknik direktörün ve yönetimin aklındaki bu değildir. Kısa bir zaman dilimi içerisinde çok maç yapacağız. Eminim ben de yeterince süre alırım” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Hakkında çıkan transfer iddialarını da yalanlayan Eriksen, “Bana ulaşan bir teklif olmadı. Basın çok şey yazıyor. Bazen doğru, bazen yanlış… Herhangi bir kulüp benimle ilgilenseydi, bundan kesinlikle haberim olurdu” diye konuştu.