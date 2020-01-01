Christian Eriksen: Tam dört aydır kulüp tesislerinde yaşıyorum

Danimarkalı futbolcu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı.

Devre arasında 20 milyon euro karşılığında 'dan 'e transfer olan Christian Eriksen, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni takımıyla sadece dört maça çıkabildi.

İtalya macerası oldukça kötü başlayan Eriksen, henüz yeni bir eve taşınamadığı için büyük zorluk çektiğini belirtti. Salgın sonrası ev arama işlerini askıya aldığını belirten Danimarkalı oyuncu, The Sun’ a yaptığı açıklamada kulüp tesislerinde kaldığını ve bir keresinde polis tarafından uyarıldığını söyledi.

Bir anda kalacak yeri olmadan ortada kaldığını söyleyen Eriksen, “Önce Romelu Lukaku ve Ashley Young’a oturma odalarında kalabilir miyim diye sormak geldi aklıma. Ancak ikisinin de ilgilenmesi gereken aileleri vardı ve bir kişinin oturma odasında 14 gün kalmak oldukça uzun bir süreydi. Bu nedenle bundan vazgeçtim” dedi.

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Sonrasında kulüp tesislerine gittiğini belirten Eriksen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

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“Antrenman tesisleri sorumlusu ve beş çalışan, virüsü evlerine taşımamak için tesislerde kalmaya karar vermişlerdi. Ben de öyle yaptım. Tam dört aydır tesislerde yaşıyorum. Bir keresinde alışveriş yapmaya gittiğimde polis beni gördü ve sokağa çıkma yasağını ihlâl ettiğim gerekçesiyle beni uyardı. Ben de yarım yamalak İtalyancam ile durumu anlatmaya çalıştım. Bana inanıp inanmadığını bilmiyorum.”

Kulübün kendisine verdiği özel programı otoparkta uygulamaya başladığını belirten Eriksen, her gün iki tur atarak verilen mesafeyi koştuğu anlattı.