Christian Eriksen: Neres'in şutu direkten döndüğü için şanslıydık

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Ajax’a 1-0 mağlup olan Tottenham’ın oyuncusu Christian Eriksen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 'a 1-0 mağlup olarak avantajını yitiren 'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen, maç hakkında yorumlarda bulundu.

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Eriksen açıklamasında "En iyi oyunumuzu oynayamadık. Maçın ilk 20 dakikasında sadece izledik. Rövanş maçında bunları değiştirmemiz gerekiyor. Ajax iyi bir takım. Ancak biz de bugün onlara yardım ettik. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Maçı kaybetmemiz tamamen bizim hatamız. Maçın başlangıcında planladığımız sistem çalışmadı. Durumu değiştirmek için daha direkt oynamaya çalıştık ama istediğimiz oyunun yanına bile yaklaşamadık. Sakat oyuncularımız hakkında konuşmaya devam edemeyiz. Yarı finalde kimin oynadığı önemli değil. Yolumuza devam etmeliyiz. Neres'in şutu direkten döndüğü için şanslıydık. Umarım Amsterdam'da içinde bulunduğumuz durumu değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.