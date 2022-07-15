Kırmızı Şeytanlar, Danimarkalı oyun kurucuyu kadrosuna kattı.

Erik ten Hag, 2022-23 sezonu öncesinde kadrosunu geliştirmeye devam ediyor. Manchester United, Christian Eriksen'i ücretsiz şekilde kadrosuna kattı.

Transfer, Eriksen'in Euro 2020'de kalp krizi geçirmesinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşti.

Eriksen, kalbine bir defibrilatör takıldıktan sonra Serie A devi Inter tarafından serbest bırakıldı. Daha sonra ıcak 2022'de Brentford ile kısa vadeli bir sözleşme imzaladı ve şimdi Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlar'a katıldı.

Eriksen'in United'daki sözleşmesinin süresi ne kadar?

30 yaşındaki orta saha oyuncusu United'a serbest oyuncu olarak katıldı ve Brentford'daki şartlarını artırmadan kabul etti.

Kırmızı Şeytanlar tarafından Hollandalıya 2025 yazına kadar sürecek olan üç yıllık bir sözleşme verildi.

Eriksen, transferinin ardından ne dedi?

Tecrübeli orta saha, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledii

"Manchester United özel bir kulüp ve başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Birçok kez Old Trafford'da oynama ayrıcalığına sahip oldum ama bunu United'ın kırmızı formasıyla yapmak inanılmaz bir duygu olacak.

"Erik'in Ajax'taki çalışmalarını gördüm. Kendisinin ve ekibinin her gün yaptığı detay ve hazırlık seviyesini biliyorum. Harika bir teknik direktör olduğu açık.

"Onunla konuştuktan sonra, vizyonu ve takımın nasıl oynamasını istediği hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra, gelecek için daha da heyecanlıyım.

"Oyunda hâlâ büyük hedeflerim var, başarabileceğimi biliyorum ve burası yolculuğuma devam etmek için mükemmel bir yer."

Man Utd neden Eriksen'i istedi?

United, Eriksen'in İngiliz futbolunda rekabetçi aksiyona etkileyici bir dönüş yaptığını gördükten sonra hamlesini yaptı.

Kısa oyun süresine ve kendisini Tottenham'dan Inter'e taşıyan transferden iki yıl uzakta olmasına rağmen yıldız oyuncu, sanki hiç uzakta olmamış gibi sorunsuz bir şekilde Premier Lig hayatına geri döndü.

11 maçta bir gol ve dört asist kaydetti ve Brentford'un küme düşme tehlikesinden kurtulmasına yardımcı oldu.

United, tartışmasız yeteneği ve zindeliğiyle ilgili herhangi bir endişenin bulunmadığı Eriksen'i kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşıyor.

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